MOISAN, Maurice

" Même si depuis quelques temps ton esprit s'égarait de plus en plus, tes beaux yeux s'illuminaient et ton visage affichait le plus doux des sourires quand on te parlait de tes grandes passions. Tu adorais la nature, les oiseaux, la musique classique et la lecture. Ton paradis doit être rempli de fleurs et de belles symphonies. Repose en paix et de là-haut continue de veiller sur ta famille qui faisait ta fierté. " Nicole et les enfants qui t'aiment. À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Maurice Moisan, époux de dame Nicole Lavoie, fils de feu dame Bernadette Côté et de feu monsieur Pierre Moisan. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Nicole Lavoie; ses enfants: Mario (Sandra Larouche), Nathalie (Yvon Racicot) et Nancy (Daniel Dorais); ses petits-enfants: Frédéric, Samuel, Alexis et Simon. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Olivier, Marie, Marc, Rosaire, Cécile et Bernadette. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Louis (Louise), Monique (Raymond), Laurette (Claude), Jean-Claude, Céline, Marie-Marthe et André; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie: Madeleine, Lisette, Gaétan, Michel et Bernard (France), Albert Devarennes, Claire Parent et Léonard Gauthier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.