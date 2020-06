VERRET, Alice

Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 15 juin 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Alice Verret, épouse de feu monsieur Josaphat Paquet, fille de feu monsieur Alphonse Verret et de feu dame Rosana Robitaille. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jacques, Diane (Jean-Louis Guérin), feu Claudette (feu Raymond Haclair), Serge (Eliane Julien), Ginette, feu Marcel, Roger (Brigitte Veilleux), Luc (Stella Morissette), Claude (feu Hélène Brousseau), Denis (Pauline Carpentier), feu Céline, feu Alain, Lise (Jean Baron), Réal, Sylvie (Mario Delisle) et Mario (Hélène Gauthier); ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée: Lucienne Paquet (Wilfride Belleau), Jeanne Paquet (Henri Robitaille), Bernadette Paquet, Gérard Paquet (Cécile Lacroix), Rosaire Paquet (Mathilda Robitaille), Eva Verret (William Noreau), Paul Verret (Gemma Blouin), Georgette Verret (Valmont Boutet) et Jacqueline Verret (Jos Bérubé, Harold Déprés). La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHUL pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.