MOREL, Émilienne

Au C H U - C H U L, le 9 juin 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Émilienne Morel, épouse de feu monsieur Gaudias Bédard, fille de feu madame Auréa Langevin et de feu monsieur Oscar Morel. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux bien-aimé, ses parents et son frère.