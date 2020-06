JOBIN, Nicole

Au CHUL de Québec, le 20 juin 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Nicole Jobin, fille de feu monsieur Odilon Jobin et de feu madame Yvonne Lortie. Elle demeurait à Saint-Raymond. L'inhumation se fera au cimetière paroissial de Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances à une date ultérieure en l'église de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Jobin laisse dans le deuil ses sœurs: Madeleine (feu Marcel Cantin), Denise, Jeannine et son frère Jean- Claude (Pierrette Blondin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Maurice (feu Hénédine Caron), feu Henri (feu Marguerite Alain), feu Herman, feu Monique (feu Maurice Gendreau), feu Angéline, feu Jacqueline (feu Alexis Caron), feu Lionel (feu Claire Robitaille) et feu Thérèse (feu Fernando Frenette). La famille désire remercier tout spécialement: madame Carmen Barette et madame Louisette Huard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'hôpital régional de Portneuf 700, rue Saint Cyrille, Saint-Raymond, QC G3L 1W1.