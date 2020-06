Fin des bilans quotidiens de la COVID-19 au Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé le 24 juin, journée fériée, qu’il mettait fin aux bilans quotidiens de la COVID-19 dans la province.

Une décision que certains peuvent interpréter comme un manque de transparence, alors que le nouveau coronavirus est toujours bien présent dans la province malgré une baisse notable des cas.

Le journaliste montréalais spécialisé en santé Aaron Derfel, connu pour avoir révélé ce qui se passait à la résidence Herron pendant la pandémie, dénonce cette façon de faire.

«Dans un étonnant manque de transparence, le Québec a annoncé qu'il ne rendrait plus public chaque jour ses chiffres concernant la COVID sur les infections, les décès et les tests», a-t-il fait savoir dans une série de tweets.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, ne s'explique pas la décision du gouvernement québécois. «Partout dans le monde, on surveille une deuxième vague», note-t-elle.

Le chef par intérim du Parti québécois a de son côté interpellé sur Twitter le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé en le questionnant.

«Est-ce que le nouveau ministre de la Santé peut nous expliquer où réside l'intérêt pour la population québécoise de ne plus publier les données sur une base quotidienne ?» a demandé Pascal Bérubé.

Sur le terrain, cette nouvelle façon de faire les bilans de la COVID-19 est pertinente et n’a rien à voir avec le fait de cacher de l’information, selon le chef du département des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Dr François Marquis.

«Si on le fait encore de façon quotidienne, on va simplement perdre de la perspective. C’est exactement comme mesurer son enfant tous les jours, on ne le verra pas grandir. Si on veut que le message passe bien dans la population, que les gens comprennent : est-ce que les choses s’améliorent, se détériorent en fonction des différents lieux, ça nous prend un recul. Le recul d’une semaine est approprié selon moi», a-t-il expliqué en entrevue à TVANouvelles.

Si une éclosion ou une résurgence importante des cas devait survenir, le Dr Marquis se dit convaincu que les autorités de santé avertiront sans hésiter la population.

«Il est à noter qu'à partir du 26 juin, il n'y aura plus de communiqué annonçant le bilan quotidien. Ceux-ci deviendront hebdomadaires et seront émis chaque jeudi, dès le 2 juillet», a indiqué mercredi le gouvernement par voie de communiqué.