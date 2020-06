Jean Pilote quitte le Capitole

Trente ans après avoir contribué à sa renaissance pour en faire l'une des salles de spectacle les plus importantes à Québec et une semaine après la vente du théâtre à Québecor, Jean Pilote annonce qu’il quitte le Capitole.

L’homme d’affaires et producteur, une des figures marquantes de la vie culturelle de la capitale des trois dernières décennies, a annoncé jeudi après-midi, sur les réseaux sociaux, le rachat de ses parts par ses partenaires, avec qui il détenait encore le restaurant, l’hôtel et la salle Le Confessionnal.

Voici ce qu’il a partagé il y a quelques minutes:

«Je ne vous cacherai pas que c’est avec beaucoup d’émotion que je vous écris ce texte. Déjà 30 ans ont passé depuis que j’ai fait l’acquisition de ce monument historique et abandonné. Jamais je n’aurais imaginé que cet événement allait être le projet de ma vie et de celle de beaucoup d’autres qui m’accompagnent depuis le début. Nous avons vécu des moments extraordinaires ensemble, de grandes joies, des soirées mémorables, des défis de toutes sortes, nous avons créé des spectacles magnifiques, reçu de grands artistes de partout sur la planète, accueilli des millions de visiteurs au fil des ans, tant dans la salle de spectacle qu’au restaurant et à l’hôtel.

«C’est avec reconnaissance et respect que je vous remercie, tous et chacun d’entre vous qui m’avez permis de faire du Capitole ce qu’il est aujourd’hui. Mon équipe de feu, nos partenaires corporatifs, les producteurs, les artistes et bien sûr la population de Québec et du Québec qui s’est approprié ce lieu dès novembre 1992.

«Je remercie très sincèrement mes partenaires, qui se sont associés à moi en novembre 2017 pour me permettre de réaliser le projet que je chérissais depuis une quinzaine d’années. Projet qui a été inauguré le 5 décembre dernier et qui assurera la pérennité de ce lieu emblématique de la ville de Québec. Maintenant, l’avenir vous appartient. Avec le Ristorante Il Teatro sur deux étages, des salons privés au 3e étage, un hôtel 5 étoiles de 109 chambres et suites, et une magnifique salle de réception baptisée Le Confessionnal, je ne peux qu’imaginer et souhaiter tout le succès que mérite Le Capitole.

«Pour ma part, je quitte avec le sentiment du devoir accompli. Par l’entremise de ma compagnie de production de spectacles, je continuerai à travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Québecor pour développer, produire ou présenter nos spectacles en exclusivité au Capitole et ailleurs, ce qui me permettra d’adoucir le deuil de quitter aujourd’hui ce lieu mythique ainsi que mon équipe, qui vont cruellement me manquer au quotidien.»