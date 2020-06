Kim Clavel remontera dans le ring en juillet

La boxeuse québécoise Kim Clavel fera son retour dans le ring le 21 juillet prochain, au MGM Grand de Las Vegas.

• À lire aussi: Déconfinement: les sports de combat encore oubliés

Le combat de huit rounds, contre une opposante qui reste à déterminer, sera diffusé en direct sur ESPN.

Récipiendaire du trophée Pat-Tillman pour son implication dans la communauté, l’infirmière-auxiliaire de formation est impatiente de renfiler ses gants de boxe. En effet, depuis le mois de mars, Clavel travaille dans différents établissements de soins pour aînés de Montréal pour aider à freiner la pandémie de COVID-19.

«Je suis tellement heureuse et reconnaissante de cette chance offerte par Groupe Yvon Michel (GYM), Top Rank et ESPN qui me permettent de monter sur le ring pour une première fois, aux États-Unis, et spécialement lors d'un show ESPN à Las Vegas», a dit Clavel par voie de communiqué.

«C'est un rêve devenu réalité. Je les remercie chaleureusement de leur confiance. C'est un moment important pour ma carrière de boxeuse. Mon équipe et moi avons hâte à ce combat, nous comptons les jours.»

«Quand la carrière de boxe de Kim Clavel a été mise en pause à cause de la pandémie, elle n’a pas hésité à se lancer corps et âme pour affronter ce nouvel adversaire», a déclaré son promoteur Yvon Michel.

«C’est avec le même courage et la même fougue qu’elle va monter sur le ring le 21 juillet prochain et poursuivre son objectif de devenir championne du monde et continuer à inspirer les gens.»

Clavel (11-0, 2 K.-O.) avait remporté le titre NABF des mi-mouches en décembre dernier. Elle prévoyait une première défense de son titre en mars contre l’ancienne championne du monde Esmeralda Moreno avant que la pandémie vienne changer ses plans.