La vie ne vaut pas toujours la peine d’être vécue

Je m’adresse à celle qui regrettait ce matin de ne pas avoir été assez perspicace pour déceler que son frère se suiciderait. Je fus une personne à tendance suicidaire jadis. Pour rien au monde je n’aurais voulu que mes proches le sachent. Quand j’allais mal, je leur disais ce qu’ils voulaient entendre pour qu’ils me laissent tranquille.

Je traînais un mal à l’âme que personne ne pouvait comprendre. Du moins c’est ce que je pensais. Je me cachais dans mon coin en attendant que la crise passe. Jusqu’au jour où, alors que j’étais en couple avec un adorable petit garçon d’un an, je suis passé à l’acte. Personne ne l’avait vu venir. Pas plus ma conjointe que mes parents. Heureusement, ce fut un échec. Je suis capable de dire ça aujourd’hui, car sur le coup, je m’en voulais de m’être raté.

Par la suite, ma vie de couple n’était plus la même. Je sentais chez ma conjointe une crainte de récidive de ma part et ça commençait à devenir pesant. C’est elle qui m’a pour ainsi dire forcé à consulter. Sans envie aucune, je me suis astreint à faire une thérapie qui m’a permis de découvrir que j’avais hérité de la dépression chronique d’un de mes grands-parents.

Cinq ans plus tard, je suis stabilisé, médicamenté, et je vais aussi bien que quelqu’un comme moi peut aller. Ma femme m’a donné le coup de pouce de départ, mais c’est moi qui ai fait le reste pour m’en sortir. En plus d’avoir à accepter d’avoir à réguler mon humeur par une médication que je devrai prendre à vie. Aujourd’hui je peux vous l’affirmer : « Non, vous n’êtes pas responsable de ne pas avoir vu pour votre frère ! »

Un rescapé

Quelle histoire rassurante que la vôtre ! Une histoire qui pourra certainement redonner espoir à plusieurs désespérés de la vie qui ne savent pas d’où leur vient ce mal à l’âme qui les envahit et les prive de voir une issue pour parvenir à un soulagement. Beaucoup plus difficiles à détecter que les maladies physiques, les maladies mentales sont sournoises et peuvent gruger des vies pendant longtemps avant d’être diagnostiquées. Vos efforts personnels méritent des félicitations et mes souhaits pour une vie longue et sereine.