Le gouvernement britannique appelé à une «relance verte» de l'économie

LONDRES | Le gouvernement britannique dispose d’une «occasion unique» de lutter contre le changement climatique en relançant l’économie frappée par la pandémie, estime jeudi un comité indépendant chargé de conseiller les autorités qui propose par exemple d’avancer à «2032 ou avant» la suppression des voitures et camionnettes essence et diesel.

«Le Royaume-Uni fait face à son plus grand choc économique depuis une génération. En même temps, la crise mondiale du changement climatique s’accélère. Nous avons une occasion unique de relever ensemble ces défis urgents», a déclaré le président du Comité sur le changement climatique, Lord Deben, dans son rapport annuel au Parlement publié jeudi.

Le comité, qui conseille le gouvernement, plaide pour que celui-ci mette en place une «relance verte» de l’économie, avec des mesures créant des emplois tout en contribuant à la réduction des émissions carbone.

Le premier ministre Boris Johnson doit annoncer des mesures en matière d’environnement dans les prochaines semaines, dans la foulée de ce rapport. Le Royaume-Uni s’est déjà engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Le comité distingue cinq investissements prioritaires dans les mois à venir, dont la rénovation énergétique et la construction de bâtiments moins énergivores.

Il recommande aussi de planter des arbres et restaurer des tourbières pour obtenir des effets positifs sur le climat, la biodiversité, la qualité de l’air et la prévention des inondations.

Le comité soutient également le développement des véhicules électriques, espérant une suppression complète des voitures et camionnettes essence et diesels «d’ici 2032 ou avant» avançant la date prévue de 2035. Il appelle à faciliter la marche et le vélo et à développer la 5G et la fibre nécessaire pour favoriser le télétravail.

Enfin, le comité plaide pour redoubler d’efforts en matière de recyclage et d’élimination des déchets.

«Nous sommes d’accord avec la commission que la lutte contre le changement climatique doit être au cœur de notre reprise économique», a déclaré un porte-parole du gouvernement.