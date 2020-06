Les loyers toujours plus chers au Québec

Les loyers ont continué d’augmenter, au point que le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a parlé jeudi d’une flambée importante.

Selon une recension du Regroupement de 60 985 annonces publiées sur le site de petites annonces Kijiji, il faut compter en moyenne 1044$ pour se loger au Québec et 1294$ pour un logement de cinq pièces et plus.

Ces prix sont tirés vers le haut par la région montréalaise où le loyer moyen — toutes superficies confondues — est de 1258$ à Montréal, 1151$ à Laval et 1020$ à Longueuil, contre 907$ à Québec ou 832$ à Saint-Jérôme.

«Cette situation est particulièrement inquiétante pour les quelque 200 000 ménages locataires qui consacrent plus de 50% de leurs revenus pour payer leur loyer, a déploré par voie de communiqué Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQ. Avec la pénurie de logements que nous observons actuellement, de nombreux propriétaires ne se gênent pas pour augmenter abusivement le prix de leurs loyers puisqu’ils savent qu’ils trouveront rapidement preneurs.»

À Montréal, ce sont les quartiers de Verdun et du Sud-Ouest qui sont les plus chers, avec 1411$ en moyenne. Mais pour les grands logements, Le Plateau-Mont-Royal trône au sommet avec 1766$ en moyenne pour louer un 5 et demi.

Les quartiers d’Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont—La Petite-Patrie, de Villeray, de Saint-Michel et de Parc-Extension figurent aussi dans les quartiers les plus chers de la métropole.

Le RCLALQ milite pour l’instauration d’un registre des loyers public pour permettre aux nouveaux locataires de connaître l’ancien coût du loyer et le contrôle des hausses de loyers.