Midget AAA: un nouveau président pour le Blizzard

Charles-Éric Painchaud est le nouveau président du Blizzard du Séminaire Saint-François midget AAA. Il succède ainsi à Serge Duchesne qui remplissait ce rôle depuis la saison 2013-2014.

Il s’agit d’un retour aux sources pour celui qui a porté les couleurs du Blizzard de 2003 à 2005.

Fils de Louis Painchaud, le directeur des opérations des Remparts, il s’implique auprès de différentes œuvres caritatives et travaille actuellement à titre de gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement associé au sein du groupe Khalil Provencher Leblanc à la Financière Banque Nationale en plus d’être membre du conseil d’administration du fonds étudiant de l’UQAR.