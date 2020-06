Depuis la mise en marché, le 20 avril dernier, du gel désinfectant pour les mains Omy Laboratoires (offert en format de 120 ml, de 250 ml ou de 4 L), pour chaque achat de gel sur le site web de l’entreprise, une quantité équivalente de désinfectant est remise à un établissement de santé. Au total, ce sont 120 L de désinfectant qui ont été distribués par cette jeune PME impliquée dans sa communauté. La vente du gel désinfectant pour les mains, conçu en collaboration avec Brilliant Matters, leur a permis de remettre une partie de la production à trois établissements de santé: l’Hôpital Jeffery Hale–Saint Brigid’s de Québec, la YWCA Québec ainsi que le CHSLD des Floralies-de-Lachine de Montréal. Sur la photo, Andrea Gomez, directrice générale d’Omy, et Rachelle Seguin, présidente et chimiste d’Omy dans une de leurs boutiques.

60 ans de mariage

Photos courtoisie

Thérèse Plante et Jacques Paquet (photo), autrefois de Lac-Saint-Charles et maintenant de l’arrondissement Charlesbourg, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 25 juin 1960 (photo) à l’église Saint-Malo de Québec, a connu une vie très active. Après un bref épisode en photogravure, Jacques a travaillé chez Sears pendant 26 ans (livreur) et a pris sa retraite de son poste de superviseur à la livraison. Il adorait faire de la moto et jouer aux quilles le lundi soir avec sa gang. Thérèse a été chauffeuse d’autobus scolaire (Tremblay/Paradis) pendant 33 ans avant de prendre une retraite bien méritée. Elle adorait les voyages avec sa famille et ses amis en Floride. Aujourd’hui, les deux octogénaires peuvent compter sur l’amour de leurs deux enfants (Patrick et Martine) et de leurs 4 petits-enfants (Aude, Milly, Mickäel et Gabriel). Félicitations à vous deux.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 25 juin 1995. Le Centre de valorisation du patrimoine vivant installe son centre d’interprétation des arts traditionnels, l’Atelier du patrimoine vivant, dans les voûtes de la Maison Chevalier à Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Côté (photo), comédien de théâtre, de télé et de cinéma, 70 ans... Denys Arcand, réalisateur (La chute de l’empire américain), 79 ans... Roméo Dallaire, militaire, politicien et auteur 74 ans... René Corbet, ex-joueur de la LNH (Nordiques-Avalanche, Flames, Penguins), 47 ans... Carly Simon, chanteuse et compositrice américaine, 75 ans... Robert Charlebois, chanteur populaire québécois, 76 ans... Michel Tremblay, auteur québécois (Les Belles-sœurs), 78 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 juin 2019. Bryan Marshall (photo), 81 ans, acteur britannique comptant un grand nombre de rôles à son actif, au cinéma ou à la télévision... 2018. Paul Gérin-Lajoie, 98 ans, l’homme derrière la création du ministère de l’Éducation du Québec et la fondation qui porte son nom... 2018. Richard Harrison, 77 ans, une des vedettes de la populaire téléréalité américaine Pawn Stars... 2017. Alain Senderens, 77 ans, grand chef cuisinier français, précurseur de la nouvelle cuisine... 2016. Maurice G. Dantec, 57 ans, auteur d’origine française, écrivain de science-fiction (Les Racines du mal) qui vivait à Montréal depuis 1989... 2015. Patrick Macnee, 93 ans, acteur britannique star de la série télévisée Chapeau melon et Bottes de cuir... 2015. Hélène Monette, 55 ans, poète et romancière québécoise... 2012. George Randolph Hearst, Jr., 84 ans, président et chef de la direction de Hearts Corporation... 2009. Michael Jackson, 50 ans, le roi de la pop... 2009. Farrah Fawcett, 62 ans, actrice américaine... 2007. Chris Benoit, 40 ans, lutteur professionnel canadien... 2002. Jean Corbeil, 68 ans, politicien québécois...1997. Jacques-Yves Cousteau, 87 ans, océanographe français.