Polémique du drapeau: Martine Desjardins s'en prend à Guy Nantel

La directrice générale du Mouvement national des Québécois, Martine Desjardins, estime que la polémique du drapeau lors du spectacle de la fête nationale est allée trop loin et reproche à Guy Nantel d’avoir tenté de mousser sa candidature au PQ avec la controverse.

• À lire aussi: Spectacle de la fête nationale: notre drapeau oublié par «erreur»

• À lire aussi: Une fête nationale pas de drapeaux

Au lendemain du spectacle de fête nationale organisé par le MNQ, critiqué non pas pour les performances musicales, mais bien pour la quasi-absence du fleurdelisé, Mme Desjardins avait reconnu sur Twitter une «erreur».

En entrevue à QUB radio, jeudi, elle s’est défendue à nouveau et s’en est prise au candidat à la chefferie du PQ Guy Nantel, qui avait sévèrement critiqué son organisation la veille. Sans le nommer, Mme Desjardins a déploré l’«utilisation politique de la fête nationale par un candidat péquiste». «Je trouve ça bien dommage de taper sur la fête nationale pour se faire de la visibilité politique», a-t-elle dit.

ÉCOUTEZ l'entrevue de Martine Desjardins au micro de Pierre Nantel, sur QUB Radio:

«Peut-être qu’il n’y avait pas assez [de drapeaux] et qu’on aurait dû en ajouter plus sur la scène», a-t-elle reconnu. «La critique est constructive, mais elle a un peu débordé en disant qu’il n’y avait pas de drapeau du tout à la fête nationale. Il faut quand même revoir le spectacle pour constater qu’il y en avait, ne serait-ce qu’avec les magnifiques archives du début de ce spectacle», a-t-elle par ailleurs insisté.

Blanchet défend Desjardins

De passage à Québec jeudi, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est porté à la défense de Mme Desjardins.

Simon Clark/Agence QMI

«Je ne me crois pas habilité à lancer la pierre à qui que ce soit. Je n’ai aucun doute sur la ferveur nationaliste de Martine. Ça ne sert à rien d’en remettre. Le message a été passé par la population elle-même et j’ai confiance que les gens qui sont là sont totalement de bonne foi», a-t-il affirmé en entrevue avec Le Journal. «On fera juste en mettre deux fois plus l’année prochaine», a-t-il résumé, jugeant le dossier clos.