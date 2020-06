Reprise du baseball: les Capitales déposeront leur plan d’action vendredi

Les Capitales de Québec déposeront vendredi leur plan qui, souhaitent-ils, leur permettra de présenter du baseball cet été devant des gradins remplis entre 25 et 30 %.

« Il reste à déterminer si on va déposer notre plan des mesures sanitaires à la santé publique ou au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a indiqué le président Michel Laplante, mais le dépôt sera vendredi. On prévoit un stade très, très sécuritaire. Le pourcentage de partisans sera limité et très raisonnable. On suit les normes de la santé publique. »

Réponse rapide espérée

Laplante espère une réponse dès la semaine prochaine. « On a besoin d’une réponse assez rapide parce qu’on doit commencer la saison avant la mi-juillet pour la conclure à la mi-septembre. On souhaite obtenir une réponse la semaine prochaine. Avec les annonces des derniers jours, je suis vraiment encouragé. Le signal reçu est assez fort pour qu’on n’abandonne pas le projet de jouer au baseball cet été. »

Dans son plan de relance, Baseball Québec prévoit que le baseball pourra reprendre à compter du 4 juillet dans le cadre de parties complètes à l’échelle régionale.

Parallèlement au plan sanitaire qui sera déposé, vendredi, les Capitales et les Aigles de Trois-Rivières poursuivent le travail pour établir un format de compétition qui réunira les meilleurs joueurs canadiens regroupés au sein de quatre formations. « On travaille à ce projet depuis deux mois, a souligné Laplante. Il y a eu des changements de cap en raison des problèmes de transport et de l’annulation récente de la saison de la Ligue Frontier. On a l’appui des deux villes. Nous ne sommes pas inquiets sur la façon dont ça va se dérouler sur le terrain et de la sécurité des joueurs. »

Des discussions ont également lieu avec les ligues majeures pour s’assurer de miser sur les Canadiens disponibles dans le réseau des ligues mineures et que les joueurs seront protégés au même titre que lorsqu’ils évoluent dans les ligues d’hiver.