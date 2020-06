DOYON, Françoise Brassard

Au centre d'hébergement Saint-Augustin à Beauport, le 17 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Françoise Doyon, épouse de feu monsieur Philippe Brassard. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Doyon et de feu madame Clorinthe Morin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Elle a été confiée à la maisonMadame Doyon laisse dans le deuil ses filles : Annie et Caroline; ses petits-enfants : Alexandra, Charles, Nicolas, Philippe et Zoé ; ses frères et sœurs : Denise, Rose (feu Jean-René Brassard), Aline (feu Jean-Marie Lamontagne), Madeleine (feu Michel Mercier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. Un remerciement spécial à nos anges et à tout le personnel du CHSLD Saint-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin, 2135 rue de la Terrasse-Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2.