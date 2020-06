Alexandre Texier: la carte cachée des Blue Jackets pour les séries

Le Français Alexandre Texier est en forme et prêt à reprendre le collier après une première saison écourtée par une blessure. L’attaquant des Blue Jackets de Columbus tentera de connaître de bonnes séries, comme il l’avait fait l’an dernier, à ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Un peu à l’image d’autres jeunes talents comme Cale Makar, Texier a capté l’attention grâce à son jeu en séries éliminatoires en 2019. Fraîchement débarqué de la Finlande, l’athlète de 20 ans a passé un court séjour avec le club-école des Jackets à Cleveland, avant de faire le saut dans le meilleur circuit au monde.

Deux matchs de saison régulière et huit autres lors du calendrier printanier ont suffi pour assurer sa place dans l’alignement pour la campagne suivante. Une blessure au dos a toutefois hypothéqué sa saison à la veille du Jour de l’An, alors qu’il connaissait ses meilleurs moments.

«J'ai connu de bons et de mauvais matchs, mais c'est comme ça. On doit s'y attendre, c'est le métier qui rentre. On enchaîne les matchs et, peu de temps avant que je me blesse, j'estimais jouer du bon hockey, tant en défense qu'à l'attaque. Mais les blessures font partie du sport. Il faut passer au travers et tenter de revenir plus fort», a sagement rappelé au site LNH.com, jeudi, celui qui connaissait une séquence de neuf points en 13 matchs au moment des faits.

Retrouver les sensations

Grâce à la réouverture des infrastructures sportives dans son pays natal, Texier a été en mesure de sauter sur la glace souvent avant de regagner l’Ohio. La pause forcée en raison de la pandémie lui a aussi permis de prendre son temps avec son dos.

«J'ai patiné en France au cours des trois dernières semaines, à raison de deux fois par semaine, a-t-il indiqué. Les premières fois, c'était ardu parce que j'avais été inactif pendant longtemps. Mais c'était agréable de retrouver de bonnes sensations et d'être de nouveau moi-même. J'ai mis l'accent à retrouver la forme de match et à bien percevoir les réactions de mon corps. Ça s'est super bien passé et je me sens très bien.»

En 2019, Texier a aidé les Blue Jackets à causer la surprise en balayant le puissant Lightning de Tampa Bay au premier tour. Columbus s’est ensuite incliné face aux éventuels finalistes de la coupe Stanley, les Bruins de Boston, en six matchs. Pour le Français, ce sont tout de même de précieux souvenirs et une expérience non négligeable.

«Je saurai à quoi m'attendre. J'ai énormément appris au sujet de l'intensité des séries dans la LNH, l'an dernier. Je serai prêt quand la saison recommencera», a promis celui qui a récolté 13 points en 36 parties cette saison.

Les Blue Jackets se mesureront aux Maple Leafs de Toronto dans une série trois de cinq, au premier tour du tournoi estival du circuit Bettman.