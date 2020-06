BRUYÈRE, Paul-Émile

Au CHUL de Québec, le 20 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Bruyère, époux de madame France Boucher. Il était le fils de feu monsieur Godias Bruyère et de feu madame Marie-Reine Boivin. Il demeurait à Québec.Monsieur Bruyère laisse dans le deuil son épouse madame France Boucher ; son frère et ses soeurs : Jean-Louis, Micheline, Louise (feu André Villeneuve) et Françoise (Gaston Charest) ; son beau-frère Michel Boucher (Yolande Boucher) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs du CHU de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Il a été confié à la maison