BLAIS, Louiselle

Au Centre d'hébergement du Tilleul, le 18 juin 2020, à l'âge de 70 ans et 8 mois, est décédée madame Louiselle Blais, épouse de monsieur Yvan Dubois. Elle était la fille de feu monsieur Louis Blais et de feu dame Simonne Montminy. Elle demeurait à Plessisville, mais native de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (Montmagny). Outre son époux, Mme Blais laisse dans le deuil son garçon Christian Perron, son beau-fils Stéphane Dubois (Christine Morin), son beau-frère André Dubois (Lise Courchênes), ses petits-enfants; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Blais : Pauline (Réjean Robin), Simon (Marie-Paule Caron), Henriette (Germain Gaulin), Gaston, Johanne (Gaétan Lévesque); ses neveux et nièces, son oncle et ses tantes, ses cousins et cousines. La famille vous accueillera le lundi 29 juin 2020 de 12 h à 13 h 30 auLa famille tient à remercier le personnel de chacun des établissements où Louiselle a séjourné tout au long de sa maladie, pour les bons soins prodigués. La famille remercie également ses grands amis Nathalie et Serge ainsi que leur famille pour leur présence et leur soutien auprès de Louiselle. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson.