C'est l'heure du déménagement

Les boîtes bien identifiées n’attendent que les bras forts qui les déposeront dans la nouvelle demeure. Il ne reste plus qu’à s’assurer que cette journée difficile se déroula le mieux possible.

La veille du déménagement

▶ Ne pas oublier de réserver l’ascenseur s’il y a lieu et l’espace nécessaire pour le camion de déménagement devant la nouvelle demeure.

Préparer le tracé du trajet le plus court entre les deux demeures, que vous remettrez à toutes les personnes impliquées dans le déménagement. Indiquer les numéros de téléphone cellulaire en cas de dépannage.

▶ Débrancher tous les électroménagers, vider les tuyaux de la laveuse et nettoyer le conduit d’air de la sécheuse. Vider le frigo et le congélateur. Dégivrer s’il y a lieu et conserver les aliments dans une glacière.

▶ Prévoir une boîte « kit de survie » contenant des articles de toilette, des serviettes pour la douche, des produits de nettoyage et désinfectants, du papier hygiénique, des mouchoirs, des outils, quelques ustensiles de cuisine et des bouteilles d’eau en bonne quantité.

▶ N’oubliez pas d’y ajouter des vêtements pour le lendemain.

L’heure du déménagement est arrivée

▶ Glissez à l’intérieur de la sécheuse la literie et les oreillers nécessaires pour la première nuit dans votre nouvel environnement. Fermez bien la porte avec un ruban adhésif. Sans ajouter de poids supplémentaire, vous aurez sous la main tout le matériel propre pour habiller rapidement les lits.

▶ N’oubliez pas de remettre toutes les clés au propriétaire ou au nouveau locataire.

▶ Avant de quitter définitivement le logement, nettoyez les pièces, balayez le sol et désinfectez avec une solution désinfectante les poignées de porte par respect pour le prochain occupant.

Déménager sans contamination

Photo Adobe Stock

▶ Si vous avez embauché une compagnie de déménagement accréditée, vous n’aurez pas à vivre une inquiétude constante. Les déménageurs appliqueront les mesures de prévention sanitaire décrétées par le gouvernement. Toutefois, prenez soin de garder une distance de 1 à 2 mètres avec les déménageurs pour assurer à tous une bonne protection.

▶ Par contre, si vous faites appel à des amis, vous devrez être plus vigilants, car il sera plus difficile d’appliquer le principe de distanciation sociale. Limitez les allées et venues dans les pièces en supervisant le déchargement des cartons et des meubles à l’entrée du logement ou dans une pièce. Vous procéderez à la distribution des boîtes un peu partout dans la maison une fois le déménagement terminé.

▶ Vérifiez l’état de santé des locataires précédents. Si une personne souffre ou a souffert des symptômes de la COVID-19, contactez le service Info--santé 811 qui vous donnera des solutions afin d’éviter la contamination.

▶ Portez des gants, nettoyez et désinfectez les surfaces touchées, les poignées de porte, les meubles et les électroménagers. Le risque de transmission par les surfaces et les objets existe, mais actuellement, il est considéré comme faible.

▶ Dès l’entrée dans le nouveau logement, déposez près d’un lavabo de la salle de bain du savon et du désinfectant afin de faciliter le lavage des mains à tous ceux qui auront à retirer leurs gants.

▶ Après cette rude journée, lavez tous les vêtements portés durant le déménagement dans une eau chaude avec le détersif habituel.

Minou déménage !

Photo courtoisie

Le jour du déménagement, isolez votre chat dans une pièce, tant dans l’ancienne demeure que dans la nouvelle. Les salles de bain sont idéales, car elles sont moins passantes lorsque les déménageurs transportent les meubles et les boîtes.

Assurez-vous que, dans sa pièce d’isolement, votre chat ait sa litière dans un coin et sa nourriture et son eau dans le coin opposé ou sur le comptoir, si le chat peut y grimper, puisqu’il ne mangera ni ne boira si sa litière est trop près de sa nourriture et de son eau.

Plus vite vous aurez rangé votre maison après le déménagement, mieux votre chat s’en portera. N’oubliez pas que chaque fois que vous bougez un meuble, vous changez la configuration de son territoire. Donnez-lui le temps d’apprivoiser sa nouvelle demeure et d’établir sa routine.

Merci à Mondou pour ses conseils judicieux afin d’apaiser nos animaux qui peuvent se sentir vulnérables le jour du déménagement.

Pitou déménage !

Photos courtoisie

Présentez le nouvel environnement à votre chien en l’invitant à faire ses besoins à l’endroit indiqué. Vous aidez ainsi votre chien à s’apaiser et à marquer son territoire. Donnez-lui le temps de bien sentir partout dans la maison.

Installez son coussin, sa cage, quelques jouets et son bol d’eau pour lui donner des repères. Le déménagement peut créer du stress ou de l’excitation chez certains chiens. Aidez-le à être serein en lui donnant une activité ou un jeu qui va l’occuper.