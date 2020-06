Comment raccorder ma famille?

Mes fils de 30 et 35 ans ont toujours eu du mal à s’entendre. Tous deux ayant des caractères bouillants, quand ça éclatait, ça faisait des flammèches. Mais quand ils étaient jeunes, grâce à l’autorité de mon mari, le calme revenait toujours, puisqu’il les forçait à se raccorder. Mais mon mari est décédé il y a un an et le fossé s’est créé entre eux. Je dois les voir séparément, sinon ils refusent les réunions de famille sous prétexte que plus personne ne va désormais les forcer à s’aimer. Comment les ramener à de meilleurs sentiments l’un envers l’autre ?

Une mamie qui souhaite la paix

Vous avez là deux hommes majeurs et libres de mener leur vie à leur guise depuis que leur père autoritaire n’est plus. Je pense qu’il va falloir vous habituer à les voir séparément si vous tenez à eux. Apprenez à diminuer vos attentes et ça vous permettra d’apprécier la présence de chacun à la fois, au lieu de continuer à espérer l’impossible.