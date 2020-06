Ils sont 16 golfeurs (triés sur le volet) de la grande région de Québec qui se rencontrent deux fois par année (printemps et automne) depuis quelques années dans le contexte d’un tournoi de golf (54 trous) étalé sur 3 jours appelé la Coupe GOLFA (pour Godin/Falardeau).

Cette année, la COVID-19 a quelque peu changé les plans de ces irréductibles de la petite balle blanche en les forçant à déplacer le tournoi à l’été (les 20-21 et 22 juin) et dans les allées du club de golf de la région de Québec, en l’occurrence celles du golf de la Faune, au lieu d’un d’un club à de l’extérieur de Québec. Coup de théâtre cette année, alors qu’au 54e et dernier trou de la compétition, la victoire est revenue au député conservateur de Portneuf–Jacques-Cartier, Joël Godin, qui a calé son approche, pour un oiselet, devançant ainsi, par un seul petit point (après un savant calcul et mélange de points et de handicap) au classement final, Christian Falardeau, qui domine au chapitre des victoires de cette classique amicale. Sur la photo, à gauche, le gagnant de la Coupe Golfa printemps 2020, Joël Godin, en compagnie de l’organisateur de l’événement printemps 2020 de la Coupe GOLFA, Jean-Yves Montminy.

70 ans de mariage

Gaston Garneau et Marcelle Drolet (photos) ont célébré cette semaine leur 70e anniversaire de mariage. Le couple, qui s’est marié le 24 juin 1950 à Québec, a 5 enfants, 10 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants. Gaston et Marcelle sont toujours très autonomes et habitent encore la maison familiale dans l’arrondissement Charlesbourg à Québec. Toutes mes félicitations à vous deux.

En souvenir

Le 25 juin 1970. Au Canada, l’âge pour voter aux scrutins fédéraux est ramené de 21 à 18 ans.

Anniversaires

Sylvain Boudreau, populaire conférencier (Le Moi Inc.), 55 ans... Ariana Grande, actrice et auteure-compositrice-interprète américaine, 27 ans... Marie-Nicole Lemieux, contralto québécoise, 45 ans... Garou, chanteur québécois, 48 ans... Chris O’Donnell, acteur américain, 50 ans... Élyse Marquis, comédienne et animatrice (Les Chefs), 52 ans... Renée Martel, chanteuse québécoise, 73 ans... Yves Beauchemin, écrivain québécois, 79 ans.

Disparus

Le 26 juin 2019. Georges Brossard, 79 ans, entomologiste et fondateur de l’Insectarium de Montréal... 2018. Daniel Pilon, 77 ans, comédien québécois, dont la carrière (télé et au cinéma) s’est amorcée en 1968... 2009. Pierre Lamoureux, un habitué du Mundial et du Public Resto bar... 1979. Vernon Presley, 63 ans, le père d’Elvis.