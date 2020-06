COVID-19: Labeaume mitigé quant au déconfinement

Craignant une deuxième vague du virus, le maire Labeaume s’est dit mitigé par rapport à l’accélération des mesures de déconfinement au Québec.

«J’ai un mixed feelings (sentiments mitigés) comme disait Molière. Je suis heureux pour tout le monde, entre autres pour les commerçants, c’est certain. Mais je pense qu’il faut continuer d’être prudent», a-t-il mentionné, vendredi, en marge d’un point de presse.

Selon lui, «le pire exemple (en matière de déconfinement), c’est ce qui se fait aux États-Unis. Demeurons prudents. Les mesures de distanciation sont là (...) Une deuxième vague, ça doit être très dur pour le moral».

«Lâchons un peu Netflix et Crave»

En ces temps de crise, le maire a renouvelé son appel à soutenir les artistes et les productions locales. «Il faut consommer de la culture locale. Il faut encourager nos artistes qui en ont bien besoin. Ils l’ont eu dur eux-autres, a-t-il rappelé. Lâchons un peu Netflix et Crave et allons les encourager, c’est important.»

Fidèle à son habitude, Régis Labeaume n’a pas voulu se positionner sur l’enjeu du port obligatoire du masque ou sur la réouverture de la frontière du Canada et des États-Unis théoriquement prévue pour le 21 juillet.