COVID-19: les Québécois boudent le masque

La population québécoise respecte bien en général les consignes de prévention de la COVID-19, sauf celle qui a trait au port du masque, indique un sondage publié vendredi par l’Association médicale canadienne.

Selon le sondage réalisé par la firme L’Observateur du 13 au 17 juin, moins de la moitié (42 %) des répondants ont dit «porter le masque de façon régulière dans les lieux publics depuis le début de la crise de la COVID-19».

Il s’agit de la consigne la moins suivie au Québec, selon ce coup de sonde, le lavage des mains, l’éloignement physique et l’étiquette respiratoire «ayant un taux d’adoption de 70, 95 et 93 % respectivement».

«Paradoxalement, alors que les 18-34 ans affirment à 82 % croire à une seconde vague, seuls 27 % d’entre eux ont indiqué avoir adopté le masque, a souligné l’AMC en dévoilant les résultats de l’étude. Le sondage indique également que 87 % de la population québécoise de la tranche d’âge des 18-34 ans ne se considèrent pas à risque de développer des complications sévères de la COVID-19. Ainsi, il semble que plus on avance en âge, plus les Québécois et Québécoises se considèrent comme «à risque» et plus ils observent les mesures de prévention.»

Selon le Dr Abdo Shabah, urgentologue et membre du conseil d’administration de l’AMC, «le message est clair». «Nous nous devons de poursuivre nos efforts pour protéger nos voisins, nos amis et notre famille», estime-t-il, ajoutant que «nous sommes loin d’en avoir fini avec la COVID-19».

Le sondage a été mené auprès de 1000 répondants issus de la communauté québécoise d’internautes de L’Observateur.