Deltell veut avoir «l’heure juste» sur le pont de Québec et interpelle Duclos

Le député conservateur Gérard Deltell presse le président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos, de «donner l’heure juste» sur le dossier du pont de Québec qui a sombré dans l’oubli durant la pandémie.

Les trois députés conservateurs de la région de Québec ont fait un bilan de la dernière session parlementaire à Ottawa, vendredi matin, dénonçant l’épais «brouillard» dans lequel plusieurs dossiers locaux ont été plongés dans les derniers mois.

Photo Jean-Luc Lavallée

Accompagné des députés Pierre Paul-Hus et Joël Godin au Cercle de la Garnison de Québec, Gérard Detell a interpellé directement le député libéral de Québec, Jean-Yves Duclos, qui est à la tête du Conseil du trésor, notamment dans le dossier du pont de Québec.

«C’est un élément qui nous a tous échappé pendant la crise et on comprend... Tout le monde avait la tête ailleurs le 13 mars, nous les premiers. Mais le rapport était prévu au mois de mars. On est rendus au mois de juin et je dois vous rappeler qu’il y a cinq ans, on était en pleine campagne électorale et les libéraux ont dit qu’ils allaient régler le problème le 30 juin 2016», a déclaré M. Deltell.

Le rapport auquel il fait référence doit être rédigé par l’ancien grand patron de l’Industrielle Alliance, Yvon Charest, mandaté en août 2019 comme négociateur spécial afin de dénouer l’impasse sur l’entretien du pont rongé par la rouille. Il devait, normalement, présenter son rapport avec ses recommandations d’ici la fin du mois de mars. «S’il a été déposé, il doit être public», a insisté M. Deltell.

Meurtre de Marylène Lévesque

Le député Pierre Paul-Hus a quant à lui exigé la reprise des comités parlementaires pour faire avancer des dossiers «urgents de sécurité publique comme celui de Marylène Lévesque», assassinée en janvier dans un hôtel de Sainte-Foy par Eustachio Gallese, qui profitait alors d’une semi-liberté controversée. Les travaux ont été suspendus en raison de la pandémie.

Photo Jean-Luc Lavallée

«Nous devons avoir des réponses sur le dossier de Marylène Lévesque. Si le gouvernement Trudeau déclenche des élections à l’automne, soyez assuré que le travail fait jusqu’à maintenant restera dans le brouillard et les réponses n’arriveront plus», a-t-il prévenu.

État des finances publiques

En quête de transparence sur l’état du déficit et des finances publiques à Ottawa, Gérard Deltell a par ailleurs interpellé Jean-Yves Duclos sur cet enjeu. «Comme président du Conseil du trésor, il est au cœur des décisions financières du gouvernement. C’est lui qui, à tous les jours, voit l’argent qui rentre et qui sort. Et il a été incapable jusqu’à maintenant de nous donner précisément les chiffres depuis le début de la pandémie», a déploré M. Deltell.

Il doute que les Canadiens se satisferont du portrait de l’économie et des finances, qui doit être dévoilé le 8 juillet prochain par le gouvernement Trudeau. «Ce n’est pas une mise à jour économique, c’est un snapshot, c’est le mot employé par M. Morneau (le ministre des Finances).»

Les conservateurs ont par ailleurs dénoncé à nouveau les modalités de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) qui nuisent à plusieurs entreprises et représentent un frein à l’embauche

«Les entreprises crient parce que c’est un problème... O est en recherche de travailleurs ! On veut relancer l’économie mais le gouvernement fédéral nous court-circuite. On ne travaille pas dans l’intérêt des Canadiens», a pesté le député de Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin.