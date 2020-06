Des «frais COVID» durs à avaler au restaurant

Tout le monde se réjouit de la réouverture des restaurants partout au Québec. Or, des clients ont avalé de travers leur facture quand ils ont vu apparaître des «frais COVID».

• À lire aussi: On peut recommencer à vivre

• À lire aussi: Le confinement est fini... ou presque

Ces frais qui s’ajoutent à votre facture sont loin de faire l’unanimité et certains clients ne se gênent pas pour protester.

D’ailleurs, TVA Nouvelles a obtenu quelques factures de restaurants, plusieurs circulent depuis hier sur les médias sociaux.

On parle de quelques dollars de plus sur la facture avec la mention «frais COVID». Certains clients jugent que c’est une forme de taxe déguisée.

Les commerçants affirment que ces frais visent à couvrir les efforts sanitaires déployés dans leur commerce pour protéger leur personnel et la clientèle.

Bref, vous pouvez refuser de payer si le restaurateur n’a pas été transparent avec vous dès que vous avez mis les pieds dans son restaurant. Vous pouvez aussi vous plaindre à l’Office de la protection du consommateur.

En vertu de l’article 224c de la Loi sur la protection du consommateur, aucun commerçant ne peut exiger un prix supérieur au prix annoncé.

Ainsi, dans le contexte d’un restaurant, le principe qui doit prévaloir est celui de la transparence.

À défaut d’ajuster le prix de chacun des plats offerts dans le menu en fonction des coûts occasionnés par la COVID-19, un restaurateur qui impose des frais fixes par personne devrait s’assurer que son client a connaissance de ces frais, avant même qu’il ne s’assoie.

Ces frais devraient donc être clairement annoncés à l’entrée.

«Il faut que le commerçant soit absolument transparent dans l’annonce de ses prix, soutient Charles Tanguay de l’Office de la protection du consommateur. Si vous allez au salon de coiffure et qu’on vous fait une coupe de cheveux et qu’on vous annonce après la coupe qu’il y aura un 5$ ou 10$ de plus pour la COVID, ça, c’est illégal.»

Un consommateur qui voit apparaitre de tels frais surprises sur la facture pourrait refuser de les payer et porter plainte à l’OPC.

Un restaurant recule

La propriétaire de la pizzeria Napoletana a dû retirer hier soir des frais COVID de 4$ par client après qu'ils aient manifesté leur mécontentement.

Linda Girolamo affirme avoir été transparente en expliquant dès leur arrivée au restaurant qu'il y avait ces frais.

Elle affirme qu'en échange, le client recevait une bouteille d'eau naturelle Saint-Élie, du pain et une sauce épicée pour sa pizza dans des petits gobelets jetables.

«C’est une situation temporaire, on ne voulait pas mettre les frais sur la take-out ou la livraison, c’était seulement pour la salle à manger. En retour on donnait un kit, ce n’était pas une taxe. On donne la bouteille d’eau, si tu ne la bois pas, ramène là à la maison. Mais ç’a mal passé», déplore Mme Girolamo.

La restauratrice a finalement retiré les frais COVID de sa facturation face au mécontentement.