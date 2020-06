La course à la chefferie du PQ débute officiellement: quatre candidats confirmés

MONTRÉAL – La course à la chefferie du Parti Québécois a officiellement commencé avec quatre candidats en lice, vendredi, date butoir pour le dépôt de bulletin de candidature.

«Je suis heureux de confirmer aujourd’hui les candidatures de Frédéric Bastien, de Sylvain Gaudreault, de Guy Nantel et de Paul St-Pierre Plamondon. Quatre candidats se distinguant par leurs idées et leurs propositions, mais unis par une même conviction: la nécessité de faire du Québec un pays libre», a déclaré, dans un communiqué, Dieudonné Ella Oyono, président du Parti Québécois (PQ) et président d’élection.

Il a souligné que les personnes désirant obtenir le droit de voter ont «jusqu’au 9 septembre pour devenir membres ou sympathisants, ou jusqu’au 18 septembre pour renouveler leur carte de membre».

Le nouveau chef du PQ sera choisi le 9 octobre à l’issue d’un vote qui se sera tenu du 5 au 9 octobre.