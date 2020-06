Mauricie: c’est la fin pour un important site d’enfouissement

GRANDES-PILES – Le site d’enfouissement de Grandes-Piles, en Mauricie, a mis fin à ses activités, une fermeture qui fait mal à la petite communauté.

L'imposant site d'Horizon Environnement, ouvert depuis 25 ans, est maintenant rempli à pleine capacité et les opérations ont donc cessé définitivement.

C'est sur cet emplacement qu'avaient notamment été transportés les sols provenant du chantier de réfection de l'échangeur Turcot à Montréal.

Horizon Environnement poursuivra ses opérations à partir de son nouveau site de Mascouche.

«On aurait beaucoup souhaité pouvoir poursuivre à Grandes-Piles, mais la qualité de Grandes-Piles est devenue son défaut: c'est loin. Aujourd'hui les frais de transport sont une composante extrêmement importante dans les projets de réhabilitation», a indiqué Guy Fortin, directeur de l'entreprise.

Le départ d'Horizon Environnement fait mal aux finances de la municipalité.

L'entreprise était le plus important contribuable avec un apport de 300,000$ par année en taxes foncières et en redevances sur chaque tonne enfouie.

Sa contribution pesait pour 20% du budget municipal total.

«C'était un revenu fort apprécié qui nous a permis de développer et mettre à niveau toutes nos infrastructures municipales. On parle d'aqueduc, d'égouts et de l'entretien des chemins», a illustré le maire de Grandes-Piles, Michel Germain.

Le site fera maintenant l'objet d'une surveillance pour au moins les 30 prochaines années.

Comme Horizon Environnement s'est toujours comporté en bon citoyen corporatif, la municipalité n'entretient aucune appréhension quant à la question environnementale.