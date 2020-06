Mike Tyson est trop gourmand

Les demandes faramineuses de Mike Tyson pourraient empêcher son retour dans le ring, comme il l’a laissé présager depuis près d’un mois, pour un combat contre Tyson Fury.

«C’était définitivement vrai, mais rien ne s’est matérialisé, a raconté Fury en entrevue à la chaîne Youtube iFL TV, mercredi. Ils ont offert beaucoup d’argent à Mike et ils sont venus me voir ensuite pour m’offrir des "peanuts".»

«Mike me parlait de chiffres tournant autour de 500 millions $ et ce qu’ils m’ont offert, l’offre que j’ai reçue, je me suis dit : "ça doit être une blague, c’est ridicule", a ajouté Fury. Rien ne s’est matérialisé, mais j’avais une offre sur la table de la part d’ESPN pour 10 millions $. Je crois que tout le monde est passé à autre chose.»

Fury pourrait maintenant être tenté de se battre une troisième fois contre Deontay Wilder, plus tard cette année. Pour ce qui est de Tyson, rien ne semble imminent, lui qui est âgé de 53 ans et qui n’a pas livré de combat officiel depuis 2005.