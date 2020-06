Notre repêchage simulé

Et dire que vendredi devait avoir lieu la première ronde du repêchage 2020 de la LNH... À Montréal en plus ! Mince consolation, on a plutôt eu droit à la loterie en vue de cette séance de sélection qui aura lieu, on ne sait trop où, on ne sait trop quand. Question de se donner un avant-goût, Le Journal vous offre un premier repêchage simulé incluant les huit formations tirées au hasard, vendredi soir.

1. ?

Alexis Lafrenière, Ailier gauche, Rimouski (LHJMQ)

Photo Agence QMI, Dominic Chan

Statistiques 2019-2020 : 57 parties, 35 buts, 77 passes, 112 points

Le suspense n’est pas de savoir qui sortira premier, mais où. Alexis Lafrenière est considéré comme le meilleur espoir de son groupe d’âge depuis des années et il n’a rien fait cette année pour perdre cette étiquette. Lafrenière possède plus d’un outil dans son coffre, ce qui devrait lui permettre de tirer son épingle du jeu dès la saison prochaine dans la LNH. Il ne fait aucun doute que l’équipe mystère, quelle qu’elle soit, mettra la main sur un joueur qui a le potentiel de changer le visage de la concession.

2. Kings

Tim Stützle, Centre/Ailier, Mannheim (DEL)

Photo d'archive

Statistiques en 2019-2020 : 41 parties, 7 buts, 27 passes, 34 points

Dynamique est probablement le qualificatif qui sied le mieux à l’Allemand. Le jeune hockeyeur possède un coup de patin explosif et possède l’un des plus beaux potentiels offensifs de tout ce repêchage. Certains ont comparé son style à celui de l’excellent Dylan Larkin, des Red Wings de Detroit. Il a le potentiel de devenir une vedette dans la LNH et les Kings courront jusqu’au podium pour annoncer leur choix. En fait, non, ils courront vers leur écran d’ordinateur. Foutue COVID...

3. Sénateurs

Quinton Byfield, Centre, Sudbury (OHL)

Photo Agence QMI, Dominic Chan

Statistiques 2019-2020 : 45 parties, 32 buts, 50 passes, 82 points

Si Lafrenière a fait consensus tout au long de la saison, on ne peut en dire autant de Quinton Byfield. Sa prestation décevante au Championnat mondial de hockey junior l’a fait grandement fait descendre auprès de plusieurs observateurs qui semblent oublier que Lafrenière avait lui aussi connu un tournoi en dents de scie, la saison dernière, alors qu’il avait presque le même âge que Byfield. À 6 pi 4 po et 215 lb, le joueur de centre a le physique de l’emploi. Certains le comparent à Evgeni Malkin, d’autres à Jordan Staal. Dans tous les cas, il a les outils pour connaître une longue carrière dans la LNH.

4. Red Wings

Marco Rossi, Centre, 67’s d’Ottawa (OHL)

Photo courtoisie, OHL Images

Statistiques en 2019-2020 : 56 parties, 39 buts, 81 passes, 120 points

C’est à partir du choix no 4 que ça devient intéressant. Si Tim Stützle est sorti de l’ombre lors du dernier Mondial junior, Marco Rossi a démontré une constance et une responsabilité dans son jeu qui a de quoi faire rêver les équipes de la LNH. L’Autrichien n’est peut-être pas le joueur qui possède le potentiel offensif le plus élevé des joueurs toujours disponibles à ce rang, mais son jeu responsable dans toutes les zones permet de croire qu’il aura un rôle dans le grand circuit, et ce, même s’il n’atteint pas son plein potentiel en attaque.

5. Sénateurs

Jamie Drysdale, Défenseur, Erie (OHL)

Photo courtoisie, OHL Images

Statistiques en 2019-2020 : 49 parties, 9 buts, 38 passes, 47 points

L’entrée fracassante des Makar, Hughes ou Dahlin réconfortera les Sénateurs dans leur sélection de Jamie Drysdale, un défenseur au gabarit moyen (5 pi 11 po et 170 lb) mais aux habiletés individuelles au-dessus de la moyenne. Drysdale a démontré toute l’étendue de son talent dans l’OHL au cours des deux dernières saisons, mais a prouvé sa domination lorsqu’il a été appelé à remplacer Bowen Byram lors de la demi-finale du dernier Championnat mondial de hockey junior. Après avoir mis la main sur leur futur centre no. 1, les Sens ajoutent un droitier qui pourrait faire des ravages avec Thomas Chabot.

6. Ducks

Cole Perfetti, Centre, Saginaw (OHL)

Photo courtoisie, OHL Images

Statistiques en 2019-2020 : 61 parties, 37 buts, 74 passes, 111 points

Perfetti a démarré la saison en lion en étant probablement le meilleur joueur à la Coupe Hlinka/Greztky en août. Certains recruteurs estime qu’il est le joueur possédant la meilleure intelligence hockey, communément appelée « Hockey IQ » de toute cette cuvée. Nous le voyons sortir au sixième rang alors que certains prévoient qu’il entendra plutôt son nom vers le 10e échelon. Pourquoi donc ? Son coup de patin soulève des questions. S’il parvient à compenser cette lacune, les Ducks pourraient avoir mis la main sur l’un des joueurs les plus dominants de cette cuvée.

7. Devils

Jake Sanderson, Défenseur, Programme M18 (USHL)

Photo courtoisie, Rena Laverty

Statistiques en 2019-2020 : 47 parties, 7 buts, 22 passes, 29 points

Le défenseur américain est probablement le joueur qui a vu sa cote augmenter le plus radicalement au cours de la saison. Son jeu défensif presque déjà à point pour la grande ligue, jumelée à une progression fort intéressante sur le plan offensif, semble faire dire à certains recruteurs que l’arrière de 6 pi 1 et 185 lb est encore loin d’avoir atteint le sommet de sa courbe de progression. Sanderson n’aura jamais l’impact des jeunes défenseurs Cale Makar, Quinn Hughes ou Rasmus Dahlin, mais il a le potentiel d’être un défenseur efficace dans toutes les zones et capable de jouer entre 25 et 30 minutes dans la LNH.

8. Sabres

Lucas Raymond, Ailier droit, Frölunda (SHL)

Photo d'archives

Statistiques en 2019-2020 : 33 parties, 4 buts, 6 passes, 10 points

La personne qui, en début de saison, aurait prédit que Lucas Raymond « glisserait » hors du top-3 aurait probablement été vivement jugée. Pourtant, quelques mois plus tard, l’étoile de Raymond semble avoir un peu pâli. Son manque de maturité physique lui a rendu la vie difficile avec des hommes en Suède et il n’a pas été en mesure d’exprimer pleinement son talent. Il est probablement l’un des joueurs qui aurait le plus bénéficié d’une participation au Championnat mondial des moins de 18 ans en avril afin de réaffirmer sa domination face aux joueurs de son groupe d’âge. Au huitième rang, les Sabres pourraient frapper un grand chelem avec la sélection de Raymond.