Qu’est-ce qui se passe avec moi?

J’ai 45 ans, je suis mariée depuis 25 ans et mère de deux enfants. Professionnelle dans le milieu de la santé, ma vie fut soumise à rude épreuve ces derniers temps. Mon travail éreintant me mettait à risque d’attraper le fameux virus que j’avais peur de ramener à la maison. Et je me rendais compte que je n’aimais plus ce mari qui prenait soin des enfants et de la maison pendant que je me dévouais à l’extérieur.

Non pas qu’il se soit mal débrouillé comme gardien du foyer, bien au contraire. Mais parce que je me rendais compte qu’il m’était devenu indifférent. Lui qui m’avait toujours attiré sur le plan physique ne me faisait plus aucun effet. Comme si j’étais coupée de toute affectivité à son endroit. Il m’a fait remarquer l’autre jour que ça faisait six mois que nous n’avions pas fait l’amour et qu’il avait bien hâte que je retrouve le goût de ça.

Sans me brusquer, il m’a fait savoir qu’il comprenait que le stress de mon travail m’ait coupée de mes émotions et qu’il était disposé à m’attendre. Je ne sais plus quoi lui répondre tellement je ne ressens plus rien pour lui. Et le pire, c’est que je ne sais pas du tout de quoi ça peut dépendre puisqu’on ne se chicane jamais.

Je ne sais pas comment cette absence d’émotion de ma part envers lui s’est installée, mais je la sens très bien. Le plus surprenant, c’est que ça n’a rien à voir avec un quelconque intérêt pour un autre homme, puisqu’il n’y en a pas. Je voudrais aborder le sujet avec lui, mais j’en suis incapable tant j’ai peur de le blesser, lui à qui je n’ai rien à reprocher. Ce qui ne m’empêche d’être devenu très irritable quand sa présence me fatigue. J’ai peur à l’idée de foutre en l’air ma vie de famille, mais je ne vois pas d’autre solution.

Anonyme

Je vous dirais d’abord que 25 ans de vie commune ça use, et d’autant plus quand on n’a pas procédé à des mises au point de façon régulière. L’absence de disputes dans un couple n’est pas garante d’une entente satisfaisante pour chacun. Il se peut que de votre côté ça ait distillé un certain ennui qui éclate soudain après les mois de vie stressante sur le plan du travail que vous venez de traverser. Il est primordial d’entamer un dialogue avec lui pour dresser l’état des lieux de votre vie à deux et voir comment vous pourriez rajuster le tir. Prenez aussi le temps de vérifier sur le plan hormonal si vous ne seriez pas en préménopause. Vous ne dites rien à ce sujet, mais rien ne dit que ça ne vient pas influencer vos états d’âme.