Terrasses gratuites et rues piétonnières à Lévis

La Ville de Lévis a annoncé qu’elle offrira la possibilité aux restaurateurs d’agrandir leur terrasse et permettra les rues piétonnières.

Les restaurateurs pourront occuper une partie de l’espace public pour installer des tables et des chaises à l’extérieur, et ce gratuitement, a annoncé la municipalité par voie de communiqué. On sera également plus flexible pour l’usage des espaces privés. Les commerçants peuvent s’attendre à recevoir leur autorisation en moins de cinq jours ouvrables. Les demandes seront par contre traitées au cas par cas.

Reprise économique

«Avec le contexte difficile relié à la reprise économique, nous souhaitons soutenir les commerçants locaux. En plus de soutenir ces restaurateurs, la Ville souhaite favoriser l’accès à la population aux lieux de consommation. Exceptionnellement, pour la saison estivale 2020, la Ville facilitera le réaménagement des aires extérieures à condition que les règles de sécurité et de circulation soient respectées», a déclaré le maire, Gilles Lehouillier.

Piétons

Lévis ouvre aussi la porte à la création d’artères piétonnières temporaires. En juin, cette possibilité avait déjà été évoquée. Le maire avait alors précisé que sa ville n’avait pas de tradition à ce sujet et qu’elle préconisait plutôt l’ouverture à la circulation.

La possibilité est maintenant officiellement offerte aux commerçants. «Pour la transformation de voies de circulation en rues piétonnes, il faudra préalablement que la demande provienne des commerçants directement concernés. Les décisions seront alors prises au cas par cas et les conditions suivantes devront être respectées : respect des règles minimales de sécurité, de circulation et de bon voisinage», précise la Ville.