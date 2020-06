Tom Brady n’a pas peur du coronavirus

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady continue d’organiser des séances d’entraînement de groupe malgré les contre-indications de l’Association des joueurs de la NFL (NFLPA) et la multiplication fulgurante des cas de COVID-19 en Floride.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

En effet, Brady a choisi de ne pas suivre les recommandations du directeur médical de la NFLPA, Dr Thom Mayer, qui a demandé aux joueurs, samedi dernier, de ne pas s’entraîner ensemble pour empêcher la propagation du coronavirus.

Malgré tout, le quart-arrière de 42 ans a continué de s’entraîner intensément avec ses nouveaux coéquipiers des Buccaneers. La NFLPA déplore ce type de pratique qui menace la santé et la sécurité des joueurs.

La situation est d’autant plus préoccupante que la contagion s’accélère rapidement en Floride, où près de 9000 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi.

«Ces entraînements ne sont pas dans le meilleur intérêt des joueurs et de leur sécurité, a déclaré le président de la NFLPA, DeMaurice Smith, au USA Today. Ça n’aide pas à protéger nos joueurs qui se rendront bientôt à leurs camps d’entraînement. Et ça ne nous aidera pas non plus dans nos efforts pour avoir une saison complète.»

«Tout ce que les joueurs font pendant la saison morte aura des impacts directs sur notre capacité à négocier leur protection une fois que la saison sera commencée, a ajouté Smith. En regardant les facteurs de risques de la COVID-19 – indice de masse corporelle élevé, apnée du sommet, asthme, joueurs sujets à des caillots sanguins – il y en a beaucoup dans notre clientèle.»

Brady semble toutefois peu se soucier des critiques à son égard. Il a d’ailleurs publié jeudi sur Instagram une photo de lui à l’entrainement, avec une fameuse citation de Franklin D. Roosevelt : «la seule chose dont nous devons avoir peur, c’est de la peur en soi». L’ancien président américain avait prononcé ces mots en 1933, pendant la Grande dépression.