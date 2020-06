Transport en commun amélioré en périphérie

La Ville de Québec et le Réseau de transport de la capitale annoncent une foule de mesures pour améliorer la desserte de la banlieue de Québec.

Le maire Régis Labeaume et le président du RTC, Rémy Normand, ont présenté une foule de nouveautés pour «connecter» les banlieues à la «colonne vertébrale du réseau structurant». Le maire avait déjà manifesté son intérêt à rallier les banlieusards à son projet de réseau structurant. Vendredi, il exprimait qu'il était conscient que «les citoyens de notre région pourraient avoir la perception qu'ils ne bénéficient pas suffisamment des aides majeures que consentent les gouvernements».

Ainsi, son administration annonce que plusieurs modifications seront apportées en périphérie. Entre autres, on présente de nouveaux services haute fréquence Métrobus et eXpress, des voies réservées avec priorité aux feux de circulation, l'utilisation des voies réservées sur les accotements autoroutiers sur 34 km, la construction de deux nouveaux Parc-O-Bus à Saint-Émile et Lac-Saint-Charles et le déploiement du transport à la demande.«Je rassure les automobilistes, dans notre plan, il n'y a pas de perte de voies de circulation automobile», a indiqué M. Normand.

«Notre administration propose la mise en place d’une véritable toile régionale de transport collectif. Nous avons comme projet d’augmenter le niveau de service et de faciliter significativement le transport en périphérie et d'établir des connexions avec les quatre MRC adjacentes», a annoncé M. Labeaume.

