Trois jardins à visiter cette été

Visiter un jardin est une expérience des plus agréables, riche en émotions et en découvertes. Immergé dans la végétation, vous vivrez assurément un moment de grande plénitude qui vous permettra de retrouver calme et paix dans ce monde en bouleversements. Alors, cet été, renouez contact avec la nature en faisant la visite de l’un des trois jardins d’exception décrits ici.

Le Jardin de François

Photo courtoisie, Le Jardin de François

Créé par le philanthrope et homme d’affaires François Marcil, Le Jardin de François est un impressionnant domaine d’une superficie de sept acres, situé à Saint-Sauveur dans les Laurentides. De grands pins blancs bicentenaires et plusieurs autres conifères protègent cet aménagement bordé par la rivière à Simon dans lequel on retrouve pas moins de 500 lilas, 1000 rosiers et plus de 7000 vivaces, dont de superbes collections d’astilbes, de lis et de pivoines.

Photo courtoisie, Le Jardin de François

Le Jardin de François est un aménagement champêtre parfaitement intégré à son environnement qui a été créé avec beaucoup de minutie. En marchant dans les sentiers qui sillonnent ce jardin, on peut apprécier une vingtaine de sculptures, dont une œuvre du renommé Prince Monyo.

Si vous souhaitez visiter Le Jardin de François, faites une réservation en composant le 1 800 978-7881 ou en visitant l’adresse internet suivante : jardindefrancois.com.

Les Jardins de vos Rêves

Photo courtoisie, Albert Mondor

Situés au cœur des Appalaches, Les Jardins de vos Rêves sont l’œuvre de ma tante, Sonia Mondor, et de mon oncle, Pierre Séguin. Au milieu des années 1970, ils quittèrent Montréal pour faire un retour aux sources à la campagne. Ils achetèrent alors une jolie ferme située à Saint-Ferdinand qu’ils ont transformée au fil des décennies en un fabuleux jardin, une véritable œuvre d’art horticole ! Les divers aménagements paysagers qui constituent Les Jardins de vos Rêves mettent en valeur les cinq éléments, soit le bois, la terre, le feu, le métal et l’eau.

Grands voyageurs, Sonia et Pierre ont été influencés par les cultures asiatiques et sud-américaines, et leur jardin le reflète bien. Sensibles aux rituels de passage, ils ont aussi été marqués par les images venues de l’enfance. Dans Les Jardins de vos Rêves, le métissage est donc à l’honneur. On y observe non seulement un mélange des cultures, créant un pont entre l’Orient et l’Occident, mais également une conjugaison du passé et du présent, de l’enfance et de la sagesse.

Photo courtoisie, Albert Mondor

Submergés par l’émotion, les gens qui font la visite des Jardins de vos Rêves pour la première fois sont pour la plupart touchés par l’atmosphère dans laquelle ils sont plongés. Ils ont parfois l’impression de faire un voyage dans un autre monde, un lieu où règnent le rêve et la poésie.

Du 3 juillet au 30 août 2020, Les Jardins de vos Rêves sont ouverts de 13 h à 16 h. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse lesjardinsdevosreves.com ou composez le 418 428-3848.

Domaine Joly-de Lotbinière

Photo courtoisie, Domaine Joly-de Lotbinière

Réputé pour sa riche histoire et ses élégants aménagements paysagers, le Domaine Joly-De Lotbinière a été principalement créé par Sir Henri-Gustave Joly, seigneur de Lotbinière et homme politique québécois.

En 1851, un homme d’affaires d’origine suisse appelé Pierre-Gustave Joly fait bâtir sur sa seigneurie située aux abords du fleuve Saint-Laurent une jolie résidence d’été agrémentée de galeries généreusement ornées de dentelles. Avec son fils Henri-Gustave, il crée ensuite un parc-jardin de style romantique sur sa propriété de 200 hectares.

Sir Henri-Gustave Joly, qui a été premier ministre du Québec de 1878 à 1879, hérite ensuite de la seigneurie. Il continue d’aménager les jardins du domaine et, grand amoureux des arbres, plante plusieurs essences, dont des noix de noyers noirs. Maintenant âgés de plus de 100 ans, les majestueux noyers noirs plantés par Sir Henri-Gustave font aujourd’hui la fierté du Domaine Joly-De Lotbinière.

Le cœur du domaine Joly-de Lotbinière

Photo courtoisie, Domaine Joly-de Lotbinière

L’Allée historique est l’aménagement paysager central du Domaine Joly-De Lotbinière. Il s’agit d’un jardin composé de quatre grandes plates-bandes disposées de part et d’autre d’un sentier, soit un potager à l’ancienne, un jardin de fleurs à couper ainsi qu’un jardin des sens, inspiré des jardins médicinaux de l’époque médiévale. Au cœur du jardin, à la croisée des deux allées principales, se trouve un cadran solaire déposé sur une vieille meule de l’ancien moulin seigneurial.

En plus de l’Allée historique, le Domaine Joly-De Lotbinière est composé de quelques autres magnifiques aménagements paysagers. Ainsi, on retrouve sur ce site un étang, un jardin de sous-bois, un aménagement de plantes alpines et un jardin méditerranéen. Il ne faut pas manquer non plus de déambuler dans le sentier de l’Allée seigneuriale composée de deux grandes plates-bandes de fleurs vivaces où dominent les bleus, les blancs et les roses.

Le Domaine Joly-De Lotbinière est situé au 7015, route de Pointe-Platon, à Sainte-Croix, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Pour obtenir plus d’informations, visitez le site internet domainejoly.com.