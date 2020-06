5 forfaits à 25 % de rabais pour voyager au Québec cet été

Depuis le 21 juin, une ribambelle de forfaits touristiques au Québec est offerte, à 25 % de rabais, aux Québécois souhaitant (re)découvrir la province. Il s’agit des forfaits «Explore Québec sur la route» qui font partie du programme de relance touristique du gouvernement du Québec.

Présentés par l’association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec) et conçus pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, ces voyages à rabais couvrent plusieurs types de séjour, allant du road trip avec itinéraire clé en main aux voyages d’aventure guidés.

En voici une petite sélection:

Kitetrip aux Îles

Pour les sportifs et les amoureux du vent: un séjour d’une semaine sous le thème du «kitesurf» est offert par Club Voyages Les Îles aux Îles-de-la-Madeleine. Vol aller-retour, nuits en studio, navettes, repas et conseils de guides sont inclus. Des activités supplémentaires, allant du cours de kitesurf à la sortie en planche à pagaie en passant par la visite du célèbre Fumoir d’antan, sont aussi possibles.

Prix (avant le rabais de 25 %): à partir 2529 $ par personne, taxes incluses, en occupation double

Détails: www.clubvoyages.com

L’Abitibi en train

Ce voyage sur mesure de 10 jours, offert par Passion Terre, permet de découvrir plusieurs classiques de l’Abitibi-Témiscamingue, comme le Refuge Pageau et le parc national d’Aiguebelle, mais surtout de traverser d’immenses territoires sauvages au rythme lent d’un train, puisque le trajet entre Montréal et Senneterre se fait sur les rails. «Ce train est l’un des derniers à desservir des villages reculés du Québec», fait remarquer Passion Terre. Une auto de location est ensuite utilisée pour sillonner la région, en autonomie, avec un itinéraire personnalisé.

Prix (avant le rabais de 25 %) : à partir de 1875 $ par personne, en occupation double

Détails: passionterre.com

Le Bas-Saint-Laurent en autobus

Une escapade sans tracas pour (re)découvrir le Bas-du-Fleuve, ça vous parle? Voyages Gendron propose une formule en autocar de 3 nuits et 4 jours à la rencontre de Kamouraska et de Rimouski. Outre les nuits en hôtel 4 étoiles, les Jardins de Métis font partie du programme, ainsi que le site historique de la Pointe-au-Père et le musée régional de Kamouraska. Sans oublier les beaux paysages.

Prix (avant le rabais de 25 %) : à partir de 395 $ par personne, en occupation double

Détails: www.voyagesgendron.com

L’été indien en VR

Ce forfait de 15 jours d’Authentik Canada permet de faire comme les touristes internationaux et de s’extasier de la beauté de l’automne québécois. Au départ de Montréal, le circuit, qui se fait en autonomie à bord de son propre véhicule récréatif (VR) de location, couvre la Mauricie, le fjord du Saguenay, Tadoussac, Québec, les Cantons-de-l’Est et les Laurentides. Rien que les plus belles forêts, bien sûr!

Prix affiché (avant le rabais de 25 %): à partir de 594 $ par adulte, nuitées incluses mais VR en sus (selon le modèle choisi)

Détails: www.authentikcanada.com

Charlevoix en van de luxe

Une option pour ceux qui veulent un certain niveau d’encadrement et de confort, tout en goûtant à la liberté d’un road trip en van. Plus tôt ce printemps, Terres d’aventure a mis sur pied des forfaits personnalisés de 7 jours à bord de vans 4x4 Mercedes Sprinter au Québec. Dans Charlevoix, le programme de base comprend: nuits dans des campings, kayak à Tadoussac, circuit d’aventure aux Palissades de Charlevoix, visites de parcs nationaux et de sites agrotouristiques, ainsi qu’un «roadbook» personnalisé, rempli de bons tuyaux.

Prix (avant le rabais de 25 %): à partir de 2570 $ pour deux personnes

Infos: www.terdav.ca

À SAVOIR:

- Ces forfaits à 25 % de rabais seront proposés jusqu’en décembre 2021. L’offre se bonifiera au fil des mois. Pour voir les options: www.arfquebec.com et www.bonjourquebec.com.

- D’autres promotions sont offertes aux Québécois dans le cadre du plan de relance du tourisme, dont le passeport Attraits, qui offre des rabais allant jusqu’à 40 % sur plusieurs activités au Québec.

- Des cartes d’accès annuelles de la Sépaq à moitié ont aussi été mises en vente le 22 juin, en quantité limitée.