JACQUES, Georges-Aimé



Le 22 juin 2020 est décédé au Centre d'hébergement des Pensées de Jonquière, à l'âge de 96 ans et 7 mois, M. Georges-Aimé Jacques, époux de feu Mme Lucie Gagnon. Il était le fils de feu M. Philippe Jacques et de feu Mme Marie-Blanche Giroux. La famille accueillera les parents et amis à la maison funéraireM. Jacques a été incinéré et les cendres seront déposées au columbarium Nault et Caron St-Jean-Baptiste. Il laisse dans le deuil ses enfants: Florent, (Henriette Gauthier), Nicole (feu André Paré), Suzanne (Charles Caron), Mario (Michel-Albert Côté); ses petits-enfants: Eric (Christine Bélanger), Michel, Marc, Isabelle (Michel Brazeau), Sylvain (Valérie de Bellefeuille), Jean-Michel (Mylène St-Yves-Plante), David et François; ses arrière- petits-enfants: Méliane, Étienne, Théo, Logan, Marie-Pier, Maxime et Amélie; Il était le frère de: feu Jean-Marie (Rolande Crevier), feu Paul-Émile (feu Gertrude Simard), feu Floriane (feu Maurice Germain), feu Wilfrid (Simone Larocque), feu Blandine (feu Donald Houde), feu Jeanine, feu Florian, Réjeanne (feu Ghislain Boivin) et feu Gaétan. Le beau-frère de: feu Déneige Gagnon (feu Gabriel Raymond), feu Germaine (feu Alphonse Rousseau), feu Yvette (feu Roland Crevier), feu Roland (Olive Allard), Lucien (Madeleine Fortin), feu Aline (feu Albert Lavoie, feu Gérard Bernard), feu Léo (feu Florence Côté), Esther, Yvonne (feu Roméo Duval) et Rosaire (Anne Blouin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir un don au CHU Hôpital Ste-Justine, pour aider les enfants malades via le site internet: https://secure.fondationstejustine.org