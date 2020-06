Aide canadienne de 300 M$ pour lutter contre la pandémie

Le Canada va consacrer 300 millions de dollars à la lutte internationale contre le coronavirus, a indiqué samedi le premier ministre Justin Trudeau en insistant sur la nécessité de mettre au point un vaccin «accessible à tous».

M. Trudeau a annoncé cette aide dans une brève intervention lors du «sommet» virtuel «Global Goal: Unite for our Future», qui vise à collecter des fonds pour lutter contre la pandémie.

«Il faut qu'on reconnaisse que cette pandémie frappe plus fort sur les populations déjà vulnérables (...) On doit travailler main dans la main pour faire en sorte qu'un vaccin soit abordable et accessible pour tous», a déclaré M. Trudeau.

Le premier ministre a précisé qu'Ottawa investirait 180 millions de dollars pour faire face aux conséquences immédiates de la crise sur l'aide humanitaire et au développement.

Le Canada fournira également 120 millions pour le dispositif baptisé Accélérateur ACT.

Ce dispositif mis sur pied en avril dernier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission européenne, la France et la Fondation Bill and Melinda Gates, vise à accélérer la mise au point et la production de produits diagnostics et de vaccins contre la maladie du Covid-19 et d'en assurer un accès équitable.

Le sommet «Global Goal», accompagné d'un concert diffusé samedi sur les réseaux sociaux et des chaînes de télévision, est organisé par Global Citizen et la Commission européenne, précise Ottawa dans un communiqué.