Bienvenue à bord

La période des vacances qui approche et le déconfinement annoncé par le gouvernement permettent à la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon d’augmenter le nombre de traversées. Ainsi, depuis le dimanche 21 juin, trois traversées quotidiennes à partir de chaque rive seront offertes, 7 jours sur 7, au départ de Rivière-du-Loup à 8 h, midi et 16 h, et de Saint-Siméon à 9 h 30, 14 h et 17 h 30. Le port du masque est recommandé pour tous les passagers. Les toilettes sont accessibles, de même que les ponts extérieurs, qui permettent l’observation des paysages environnants. Il est exceptionnellement possible de demeurer dans son véhicule durant toute la traversée. Comme les consignes de distanciation physique sont toujours en vigueur, le nombre de passagers et de véhicules est restreint. Aussi, il est conseillé d’arriver 60 minutes avant l’heure de départ prévue. Renseignements: https://www.traverserdl.com/.

En formule ciné-parc

C’est avec beaucoup d’enthousiasme, de fierté, mais surtout d’émotions que le Collège Saint-Charles-Garnier a honoré ses finissantes et finissants lors d’un événement inspiré du Moulin à images de Robert Lepage. Afin de souligner leur passage au Collège et partager des souvenirs et moments forts, les finissantes et finissants et leur famille ont ainsi assisté, le 20 juin dernier, à une grandiose projection extérieure sur la façade arrière du Collège offrant un écran de 60 pieds de diagonale lors d’un événement en formule ciné-parc.

En souvenir

Le 27 juin 1920. Cérémonie de la bénédiction de la pierre angulaire de l’église du Très-Saint-Sacrement, du Chemin Ste-Foy à Québec, par le cardinal Louis-Nazaire Bégin. Entamée en mars 1920, la construction de l'église est terminée en septembre 1924. Une innovation pour l'époque, son armature métallique lui permet d'être à l'épreuve du feu. Sur la photo, l’église du Très-Saint-Sacrement vers 1950.

Anniversaires

Pascale Bussières (photo), comédienne et actrice, 52 ans...Tobey Maguire, acteur américain, 45 ans...Sylvie Fréchette, ex-nageuse synchronisée, médaille d’or Barcelone, conférencière, 53 ans...Isabelle Adjani, actrice française, 65 ans...Michel Auger, ex-journaliste québécois spécialisé dans les affaires criminelles au Journal de Montréal, 76 ans...Jacques Michel, auteur-compositeur-interprète 79 ans...Charles Bronfman, philanthrope et ex-propriétaire des Expos de Montréal, 89 ans.

Disparus

Le 27 juin 2018. Phil Rodgers (photo), 80 ans, , golfeur américain qui a 5 victoires sur le circuit de la PGA...2018. Joe Jackson, 89 ans, le père de Michael Jackson et patriarche du clan Jackson...2017. Anthony Young, 51 ans, ex-lanceur des Mets de New York...2017. Michael Nyqvist, 56 ans, acteur suédois star de la saga Millénium...2016. Bud Spencer, 86 ans, acteur italien...2014. Bobby Womack, 70 ans, chanteur, guitariste et compositeur américain de soul et de R&B...2013. Don Baizley, 71 ans, agent de joueurs de la LNH...2012. Jean Guilda, 88 ans, artiste travesti...2011. Elaine Stewart, 81 ans, actrice américaine...2001, Jack Lemmon, 76 ans, acteur américain....1998. Gilles Rocheleau, 62 ans, figure politique bien connue dans l’Outaouais....