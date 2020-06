Comment composer avec le Parkinson de mon mari?

Je me suis mariée il y a huit ans avec un homme qui a 15 ans de plus que moi. Quand je l’ai connu, son entrain et sa gaieté m’avaient fascinée. La différence d’âge entre nous ne se sentait pas, et on faisait des activités ensemble, dont le tennis et la course à pied.

Il a pris sa retraite il y a cinq ans. Un an plus tard, il a commencé à se sentir hyper fatigué et à avoir des problèmes d’équilibre. On a soupçonné une labyrinthite. Après une batterie de tests, son médecin lui a annoncé qu’il était atteint de la maladie de Parkinson.

Le choc a fait en sorte qu’il a changé de caractère. Sa gaieté s’est éteinte. Il est devenu taciturne. Il a cessé d’un coup de jouer au tennis et ce fut pareil pour la course à pied. Quand les tremblements sont apparus, ça l’a comme enragé. Un soir qu’on terminait un bon repas en sirotant un verre de vin il m’a dit à brûle-pourpoint : « Si tu veux partir ne te gênes pas, je ne t’en voudrai pas, car bientôt je ne serai plus bon à rien. »

Ça m’a fait tellement de peine de le voir démissionner ainsi. Comme s’il pressentait qu’il aurait la forme la plus grave de la maladie alors que son médecin reste optimiste. Mais l’homme que j’ai connu a disparu pour faire place à un homme torturé, inquiet pour l’avenir, et blessé dans son orgueil.

Je me sens prête à lutter à ses côtés, mais je ne puis le faire seule. Devant sa tristesse, j’ai tenté de le convaincre de consulter un psychologue pour retrouver son plaisir de vivre malgré la maladie, mais il a refusé net.

Depuis, je n’ose plus lui suggérer quoi que ce soit de peur me faire rabrouer. Je marche sur des œufs et je trouve ça bien injuste de sa part de me faire payer pour une chose dont je ne suis pas responsable. Mais comme je sais que c’est à moi que revient la responsabilité de lui remonter le moral, je passe par-dessus ses mouvements d’humeur.

Le confinement qu’on vient de traverser n’a pas changé grand-chose à notre routine, puisqu’on ne voyait plus nos amis depuis un bon moment. Il ne veut pas être vu dans une situation qui le désavantagerait, a-t-il décrété. Et bien honnêtement, avec la médication qu’il prend, on voit bien peu sa maladie. Du moins encore à ce jour. Comment pourrais-je l’aider sans qu’il s’en rende trop compte ? Comment retrouver l’homme d’avant ? Je redoute tellement les années qui s’en viennent.

Anonyme

Retrouver l’homme d’avant me semble improbable, vu qu’il s’est muré dans une attitude négative face à la maladie. Probablement que son orgueil est plus fort que sa volonté de vaincre les diminutions inhérentes à la maladie de Parkinson. Mais il ne faut surtout pas vous laisser aller à perdre votre optimisme, ce qui serait une catastrophe.

Je lisais par ailleurs que si vous souhaitez aborder des sujets plus délicats avec lui, il vaut toujours mieux le faire quand il est sous l’effet actif des médicaments. Il importe aussi d’éviter au maximum de laisser paraître votre impatience ou votre frustration. Laissez-lui tout le temps qu’il faut pour s’exprimer.

« L’organisme Parkinson Québec met à votre disposition le Centre Info Parkinson, un centre d’information virtuel qui répond aux besoins en information des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des proches aidants et des professionnels de la santé, en donnant des sources fiables et à jour sur tous les aspects de la maladie. »

Si vous ne trouvez pas l’information dont vous avez besoin ou si vous désirez obtenir des copies imprimées de la documentation disponible (certains frais s’appliquent), n’hésitez pas à téléphoner au 1 800 720-1307, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.