Ils achètent des actions d’iA

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Trois initiés misent sur l’assureur de Québec

Photo courtoisie

Le PDG d’iA Groupe financier, Denis Ricard, et deux autres initiés ont fait le plein d’actions de l’assureur de Québec au cours des dernières semaines. M. Ricard en a acheté pour 90 000 $ tandis que Claude Lamoureux, membre du conseil d’iA depuis 2010, a investi plus de 135 000 $. Michael Stickney, responsable du développement des affaires aux États-Unis, a quant à lui acquis pour plus de 175 000 $ d’actions à la fin mai. Le titre d’iA est en baisse de plus de 35 % depuis le début de l’année.

Une actionnaire du Château liquide

L’investisseuse montréalaise Molly Gruman, qui détenait 15 % des actions du détaillant de vêtements Le Château, a vendu le cinquième de sa participation depuis la fin mai. En difficultés, l’entreprise n’a pas publié ses états financiers depuis décembre. Sa valeur boursière est inférieure à 1 million $.

Un gros actionnaire vend chez Innergex

Ross Beaty a vendu pour plus de 2 millions $ d’actions du producteur d’énergie renouvelable Innergex mardi. L’homme d’affaires de Vancouver est devenu un important actionnaire d’Innergex dans le cadre de l’acquisition d’Alterra, en 2018. Il détient toujours plus de 5 % des actions d’Innergex.

Une start-up née à Montréal frise les 1,8 G$

Photo courtoisie

La jeune entreprise Sonder, cofondée en 2012 par le Québécois Francis Davidson, vient de recueillir 232 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle a notamment participé la firme montréalaise Inovia Capital. Cette transaction donne à Sonder une valeur de près de 1,8 milliard $. L’entreprise de location d’appartements, dont le siège social est maintenant en Californie, soutient que son taux d’occupation n’est pas descendu sous la barre des 40 % au plus fort de la pandémie et qu’il se situe aujourd’hui à environ 75 %.

La Caisse prête 8,7 M$ à Lemay

La firme d’architecture québécoise Lemay a reçu cette semaine un prêt de 8,7 millions $ de la Caisse de dépôt. L’institution avait déjà prêté 6 millions $ à Lemay en 2014.

Un patron de Neptune achète

Le chef de l’exploitation de Neptune Solutions Bien-être, David Mayers, a acheté pour 180 000 $ d’actions de son employeur la semaine dernière. L’entreprise de Laval, présente notamment dans le secteur du cannabis, s’est récemment lancée dans la production de désinfectant pour les mains.