MLS: une ligue vraiment internationale

On dit toujours que le soccer est le plus international des sports et c’est vrai. On n’a qu’à regarder les statistiques de la Major League Soccer pour s’en convaincre. Les quelque 700 joueurs proviennent de 70 nations.

En effet, tous les continents sont représentés au sein des 26 équipes du circuit Garber.

Sans surprise, les États-Unis dominent avec 329 joueurs, mais c’est tout de même moins de la moitié des effectifs, ce qui n’est pas peu dire dans une ligue qui possède une limite de joueurs internationaux.

Il faut toutefois dire que de nombreux joueurs internationaux ne sont pas comptabilisés comme tels puisqu’ils ont obtenu la fameuse carte verte, le permis de travail américain qui fait en sorte qu’un joueur n’occupe plus une place internationale malgré ses origines.

Amérique latine

Après les États-Unis, le Canada est le second fournisseur de la MLS avec 47 représentants.

Personne ne va tomber en bas de sa chaise en apprenant que l’Amérique latine fournit beaucoup de joueurs au premier circuit nord-américain.

L’Argentine est toujours un chef de file avec 36 joueurs. Le pays de « Nacho » Piatti est suivi par le Brésil (19), la Colombie (15), le Venezuela (12), l’Uruguay (11) et le Mexique (11).

C’est donc une tendance qui se poursuit. Les joueurs latino-américains aiment jouer en MLS pour plusieurs raisons, notamment la paix qu’ils y trouvent et les conditions financières qui sont favorables.

Résurgence

On assiste toutefois à une résurgence européenne depuis quelques années.

C’est ainsi que la France arrive au quatrième rang des pays les plus représentés avec 21 citoyens dispersés aux quatre coins de la MLS. L’Impact est l’équipe qui en compte le plus avec cinq.

L’Angleterre (16), l’Allemagne (12), les Pays-Bas (12), la Suède (8) et l’Espagne (7) sont aussi assez bien représentés.

Les pays du continent africain sont également bien en vue. Le Ghana vient au premier rang avec 11 joueurs.

En tout, on retrouve 33 joueurs d’origine africaine dans la MLS.

Équipe internationale

On a tendance à penser que le Los Angeles FC est davantage axé sur la clientèle hispanophone de la grande région de L.A., mais c’est pourtant l’équipe la plus multiculturelle de la ligue avec 16 pays représentés.

Étrangement, l’autre équipe de la métropole californienne, le Galaxy, est à l’autre bout du spectre avec seulement sept drapeaux parmi ses joueurs.

Du côté des joueurs d’origine canadienne, ceux-ci sont majoritairement présents au sein des équipes canadiennes.

Les Whitecaps de Vancouver mènent la parade avec 12 Canadiens contre 10 pour l’Impact et le Toronto FC.

Huit des 10 Canadiens portant le maillot bleu-blanc-noir sont québécois.

Un seul autre Québécois évolue dans le circuit, il s’agit du gardien Maxime Crépeau, des Whitecaps.

La provenance des joueurs