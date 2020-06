Quatrième album: Braids brise le moule

Habituée de construire leur album, piste par piste, sonorité par sonorité et sans l’aide de personne, la formation montréalaise Braids a décidé de briser le moule. Une façon de faire que le trio « art-rock » a adoré.

Shadow Offering, leur quatrième album, est disponible depuis le 19 juin. Raphaelle Standell-Preston, Taylor Smith et Austin Tufts sont très fiers de cette nouvelle collection de chansons.

«Je pense que c’est l’album sur lequel on a le plus travaillé. C’est la première fois que je me sens autant impliqué dans un projet. J’ai travaillé énormément sur la guitare et sur les paroles, j’ai lu et j’ai écouté de la musique pour m’inspirer. Je me suis donnée à 200 %», a lancé la chanteuse, guitariste et claviériste Raphaelle Standell-Preston, lors d’un entretien.

Le batteur et chanteur Austin Tufts abonde dans le même sens. Il est même en mesure, pour la première fois, d’apprécier cet opus en tant qu’amateur de musique.

«Il y a une nouvelle énergie. Nous nous sommes donné plus d’espace pour mettre en place nos idées individuelles. Je vois Taylor, Raphaelle, Chris et les choses qu’on a bâties ensemble et c’est très agréable», a-t-il ajouté.

Ensemble

Et Chris Walla, ex-guitariste de la formation Death Cab for Cutie, est celui qui a instauré cette nouvelle approche. C’est la première fois que Braids confiait la réalisation d’un album à une autre personne.

«Chris avait loué une salle de notre studio Toute Garnie et nous sommes devenus amis. On lui a demandé un coup de main pour le mixage sonore et il nous a amenés dans une autre direction. Ça faisait deux ans qu’on travaillait sur l’écriture de nos chansons et on avait besoin d’air frais», a fait remarquer Raphaelle Standell-Preston.

Il y a deux façons de bâtir un album, explique Austin Tufts. Il y a celle qui ressemble à de la construction, que le groupe a toujours favorisé et il y a aussi une autre méthode.

«C’est celle qui se fait en groupe, en studio, pour aller chercher les vibrations et le moment présent. Et c’est ce que Chris a favorisé. On a ensuite développé les chansons avec du travail de réalisation», a-t-il expliqué.

Le trio a adoré cette façon de travailler qui lui a permis d’aller chercher l’énergie qui est présente dans leurs spectacles.