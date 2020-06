COVID-19: les personnes souffrant de douleurs chroniques veulent de l’aide durant une deuxième vague

Les personnes souffrant de douleurs chroniques ont vécu la pandémie de COVID-19 «très péniblement» en l’absence de leurs services d’aide habituels et demandent une intervention du gouvernement pour éviter que cette situation ne se répète à l’occasion d’une deuxième vague.

L’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) dit avoir reçu des témoignages accablants allant même, dans certains cas, jusqu’aux pensées suicidaires lors des derniers mois. Si le Québec a été en mesure de se mettre en pause, ce n’est pas le cas pour ces individus, qui «ont vécu très péniblement les derniers mois de confinement», soutient l’organisme.

«Les douleurs, elles, ne prennent pas congé et elles s'aggravent. Elles sont là, en permanence, jour et nuit. On peut certes les soulager avec de la physiothérapie, l'accès à un psychologue ou, tout simplement, en jasant avec un humain face à face, question de penser à autre chose», a indiqué dimanche par voie de communiqué Céline Charbonneau, présidente sortante de l’AQDC.

«Or, tout cela est impossible depuis le confinement, même en ce début de déconfinement. Résultat: la santé mentale et physique des personnes souffrantes est en chute libre», s’est-elle désolée.

Mme Charbonneau a donc lancé un appel à l’aide au nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, afin de s’assurer de la continuité, même partielle, des services en cas de deuxième vague. Cela inclut de garder les cliniques de douleur ouvertes, tout comme les cliniques externes en réadaptation et les services en santé mentale.

Dans la province seulement, environ 1,7 million de personnes sont atteintes de douleurs chroniques, ce qui équivaut à environ 20% de la population.