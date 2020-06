En spectacle chez vous

Un autre projet s’ajoute à la façon de voir de la musique live cet été. Après les spectacles dans les musiparcs et ceux dans la boîte de camion d’Émile Bilodeau, cette fois-ci, c’est Andréanne A. Malette qui relance la Tournée FEU DE CAMP avec une quinzaine d’artistes.

Le concept est bien simple : la Tournée FEU DE CAMP permet à toute personne du public d’engager un des quinze artistes pour un spectacle acoustique et intime dans sa cour arrière, autour d’un feu de camp, et ce, du 1er juillet au 15 octobre, partout dans la province. Parmi eux, King Melrose, Jean-Marc Couture, Travis Cormier, François Lachance et Sophie Pelletier.

Un spectacle d’une heure et demie est offert, pendant lequel l’artiste, seul avec sa guitare ou accompagné d’un musicien, fait ses propres chansons et des classiques de feu de camp.

Comme les rassemblements de dix personnes sont maintenant permis dans les cours privées, Andréanne A. Malette a pu relancer le projet pour une cinquième édition. Dans les endroits publics, comme les campings ou les parcs, 50 personnes sont autorisées à se réunir pour le spectacle, en respectant la distanciation sociale.

Andréanne A. Malette a eu cette idée d’aller chanter chez les gens, autour d’un feu de camp, en 2016. La première année, elle a donné une quarantaine de concerts à elle seule. Le projet a pris de l’ampleur, au point de garnir son offre de plusieurs artistes.

« Aujourd’hui, c’est une soixantaine de spectacles par année. On a même déjà fait les Maritimes et l’Ontario. J’ai des ambitions pancanadiennes avec ce projet-là », a-t-elle confié au Journal.

S’adapter aux règles

Cette année, toutefois, Andréanne A. Malette ne s’est pas mise sur la liste d’artistes disponibles, pour la simple et bonne raison que produire cette tournée demande beaucoup de gestion. Surtout en raison de la pandémie.

« Il y aura des technicalités supplémentaires, c’est certain. On a fourni des kits sanitaires aux artistes. On a préparé ça pour que ce soit sécuritaire. On a une nouveauté cette année, il y a un “soundman” qui va nous suivre et il sera le seul à pouvoir toucher à l’équipement de son. Mais s’il y a une deuxième vague, on va tirer la plogue », dit-elle.

Un lien privilégié

Andréanne A. Malette avait hâte de recommencer la tournée pour « rassembler les gens » et « faire travailler les artistes ».

Ceux-ci ont besoin plus que jamais d’entretenir les liens avec le public, et la Tournée FEU DE CAMP est l’occasion rêvée pour eux de le faire.

« Les gens chez qui je suis allée, je les vois encore dans mes salles aujourd’hui, raconte-t-elle. Ça crée des liens super forts avec le public. Les artistes arrivent une heure avant le spectacle pour s’installer et faire connaissance. Tu fais un peu partie de la famille. C’est très intime et sympathique ce qui se passe dans ces soirées-là. »

Andréanne A. Malette souhaite même faire migrer son projet FEU DE CAMP vers un festival virtuel, à la fin de l’été.

Pour recevoir un artiste dans votre cour et connaître les prix, il faut en faire la demande en remplissant un formulaire sur le site tourneefeudecamp.com.

La liste des artistes