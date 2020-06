Loin des décombres

C’est après avoir été bénévole dans un centre de migrants que la Britannique Christy Lefteri a ressenti le besoin d’écrire ce beau roman, qui raconte l’histoire d’un couple qui a dû fuir la Syrie.

Il y a eu une époque où les Ibrahim menaient vraiment une belle vie à Alep. Afra en s’occupant de leur petit Sami et en peignant des tableaux qui trouvaient toujours preneurs, Nuri en gérant avec son cousin Mustafa plus de 500 colonies d’abeilles produisant chaque année non moins que 10 tonnes de miel. Mais est ensuite arrivée la guerre civile, et avec elle tout l’habituel cortège de violence, de destruction, d’injustices, d’absurdités et de drames immondes. Parmi lesquels la mort du petit Sami, emporté brutalement par une explosion.

C’est là qu’une question se pose : quand on est parents, comment réussir à surmonter pareille tragédie ?

Contre vents et marées

Lorsque s’ouvre pour nous le premier chapitre de L’apiculteur d’Alep, Nuri et son épouse Afra ont quitté la Syrie depuis un bon moment déjà. Ils en sont même à la toute dernière étape de leur longue et douloureuse odyssée, puisqu’ils se trouvent dans une pension décrépie du sud de l’Angleterre. Où ils attendent avec impatience de savoir si leur demande d’asile va être acceptée ou non.

Mais au fil des pages, on découvrira également le temps d’avant. Celui où Sami était toujours vivant, celui où Afra n’était pas encore aveugle, celui où Nuri a dû tout faire pour parvenir à convaincre sa femme de quitter la Syrie, puis celui où, enfin sur les routes, le couple Ibrahim a été confronté à l’horreur des camps de réfugiés.

Une histoire d’amour et d’exil émouvante.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Au bonheur des filles

Photo courtoisie

À 19 ans, Vivian rêve de tout, sauf de poursuivre ses études universitaires. Elle en sera d’ailleurs assez vite dispensée, ses résultats d’examen étant lamentables. À l’été 1940, Vivian ira donc vivre à New York chez sa tante Peg, qui possède une salle de spectacle en plein cœur de Manhattan. Mais incapable de tenir en place bien longtemps, elle ne tardera pas là encore à s’attirer des ennuis. Un bonheur de lecture.

À la recherche d’Alice Love

Photo courtoisie

L’Australienne Liane Moriarty a toujours eu le chic de nous rendre accros à ses histoires dès les premières pages. Et celle-ci ne fait pas exception à la règle car à la suite d’une chute, son héroïne, Alice Love, va se réveiller avec l’impression d’être réellement en 1998. Une époque où son mariage était loin d’être en phase terminale et où elle était encore parfaitement heureuse. Alors que s’est-il passé pour qu’en 2008, tout soit aussi noir ?

Les insectes du Québec

Photo courtoisie

Pour qui s’intéresse de près ou de loin aux insectes, ce guide est une véritable bible. Si on cherche à connaître le nom d’une quelconque bibite, il n’y a qu’à en identifier l’ordre (très facile à faire grâce à un genre de tableau récapitulatif avec photos couleur) et à chercher ensuite dans le chapitre correspondant toute l’info qui la concerne. En moins d’une minute, on a ainsi appris que l’insecte qu’on avait sous les yeux était un Armadillidium vulgare.

Courir mieux 2

Photo courtoisie

Par les temps qui courent, beaucoup de gens ont décidé de se mettre au jogging. Il n’y a qu’à regarder dehors pour en avoir la preuve ! Faisant suite au best-seller Courir mieux, qui se concentre surtout sur les techniques de base et la mécanique du corps, ce livre couvre tout le reste : comment s’adapter aux conditions météo, comment amener l’entraînement à un autre niveau, comment explorer la force mentale, etc. Un indispensable pour les vrais amateurs de course à pied.

Frissons garantis : Le jour des cendres

Photo courtoisie

L’an dernier, avec La dernière chasse, l’écrivain français Jean-Christophe Grangé a ressuscité le commissaire parisien Pierre Niémans. Plus de 20 ans après la parution des Rivières pourpres, on a ainsi pu retrouver ce héros bourru qui, désormais à la tête d’une unité spéciale chargée d’élucider les meurtres les plus tordus de tout l’Hexagone, est toujours prêt à traquer le mal où qu’il soit. Même s’il doit pour ça retourner en Alsace, un coin de pays où il a déjà vécu et qu’il déteste cordialement.

Une atmosphère oppressante

Dans la vallée de Florival, non loin de Colmar, une communauté religieuse vit à l’écart du monde depuis près de cinq siècles. Parlant un allemand oublié de tous et produisant l’un des meilleurs vins de la région, elle est réputée pour être éminemment non violente. Pourtant, c’est au sein d’une chapelle en réfection lui appartenant que le corps de Samuel, l’évêque qui jusque-là dirigeait ses messes, sera retrouvé. Et apparemment, sa mort n’aurait absolument rien de naturel.

Celles et ceux qui n’ont pas lu beaucoup de Grangé apprécieront sans doute ce 15e roman de l’auteur, car on y retrouve tous les ingrédients avec lesquels il a l’habitude de faire monter la sauce. Quant aux autres, eh bien... Ils passeront certes un bon moment, mais sans plus.