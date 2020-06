Tournée d’adieu des Spice Girls en 2021?

Les Spice Girls pourraient bien reprendre la route pour une dernière tournée en 2021.

C’est Mel C qui aurait récemment vendu la mèche en déclarant que le groupe «aimerait faire plus de concerts», évoquant la possibilité d’une tournée passant par les États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Asie du Sud-Est ainsi que l’Australie. C’est en tout cas ce qu’a révélé une source proche au Sun, ajoutant que cette tournée serait la dernière.

«Ça va être une grosse année et les filles sont excitées, a confié la source. Après tous les problèmes relatifs au coronavirus, elles ont vraiment besoin d’avoir un objectif auquel se rattacher et elles veulent partir en tournée en 2021.»

À ce titre, Mel C aurait particulièrement milité auprès de Emma Bunton, de Mel B et de Geri Horner afin qu’elles acceptent l’idée un an après leur tournée Spice World et juste après avoir terminé leur huitième album, dont la sortie est prévue prochainement.

La tournée de 2019 a remporté un immense succès avec 700 000 billets vendus sur 13 dates à travers le Royaume-Uni, laissant dire à la source: «Ça montre combien il y a de la demande pour plus».

Victoria Beckham, cinquième membre du groupe, avait préféré passer à côté de cette réunion tout en respectant la décision de ses ex-acolytes. Concentrée sur sa famille et sa carrière de créatrice de mode, elle a peu de chance de changer d’avis pour cette tournée d’adieu.