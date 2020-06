Un ancien entraîneur des Redskins n’est plus

L’ex-entraîneur adjoint des Redskins de Washington Joe Bugel est décédé à l’âge de 80 ans.

C’est la formation de la NFL qui en a fait l’annonce dans un communiqué dimanche. La cause du décès n’a pas été révélée.

Bugel est considéré par plusieurs comme l’un des meilleurs entraîneurs de la ligne offensive de l’histoire du circuit de football américain.

Son système a grandement contribué aux trois sacres du Super Bowl des Redskins en 1982, 1987 et 1991. Il a été le coordonnateur à l’attaque et le responsable de la ligne offensive des «Skins» de 1981 à 1982 et entraîneur adjoint de 1983 à 1989.

Bugel a ensuite été l’entraîneur-chef des Cardinals de Phoenix et a effectué un retour à Washington comme entraîneur adjoint à l’attaque de 2004 à 2009.