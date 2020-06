Collecte de données de clients: la chaîne Tim Hortons visée par une enquête

La chaîne de cafés Tim Hortons est visée par une enquête canadienne concernant la collecte et l’utilisation d’informations personnelles de ses clients via son application mobile servant pour les commandes.

Selon des articles parus dans différents médias canadiens, l’application de Tim Hortons pourrait «recueillir et utiliser les données sur les déplacements des personnes alors qu’elles vaquent à leurs occupations quotidiennes».

Lundi, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a indiqué que l’enquête sera réalisée conjointement avec le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique et la Commission d’accès à l’information du Québec.

Ces quatre organisations vérifieront notamment si cette division de Restaurant Brands International respecte les lois sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Le CPVP vérifiera également si l’enseigne a obtenu un consentement valable des utilisateurs de l’application pour recueillir et utiliser leurs données de géolocalisation «à des fins qui pourraient inclure l’amassement et l’utilisation de profils d’usagers détaillés» et si «la collecte et l’utilisation des données sont appropriées dans les circonstances».

La direction du CPVQ, qui n’accordera pas d’entrevue sur ce sujet, est d’avis que la géolocalisation peut révéler des renseignements «très sensibles» sur les habitudes de vie des gens.

Plus de détails à venir...