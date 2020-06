David Caron de retour avec les Élans de Garneau

Après trois saisons comme entraîneur adjoint avec les Ravens de Carleton, David Caron est de retour à Québec pour des raisons familiales.

Tout en étudiant au MBA à Laval qu’il a débuté à la session d’été, Caron donnera un coup de main aux Élans de Garneau avec qui il avait occupé un poste à temps plein de 2014 à 2016. Il travaillera avec les secondeurs.

«Quand je suis parti à Carleton il y a trois ans, ma conjointe avait pris un congé sans solde pour m’accompagner et ce congé vient à terme, a-t-il expliqué. Ce fut une décision familiale de revenir à Québec. J’ai prévenu les Ravens, à la fin janvier, et j’ai complété mon contrat qui se terminait à la fin mai. J’ai vécu une belle expérience enrichissante en compagnie de Steve Sumurah (l’entraîneur-chef) et de Paul-Eddy St-Vilien (le coordonnateur défensif).»

Souhaite-t-il demeurer dans le football à temps plein ou envisage-t-il d’autres options? «Je suis ouvert à tout, a résumé Caron. Je serai en recherche intensive d’un emploi à l’automne. Pour le moment, je veux simplement avoir du gros fun avec les gars. Si je suis disponible à l’automne, ça va me faire plaisir de continuer avec les Élans.»

Produit des Élans (2011 à 2013), Gabriel Ouellet est lui aussi de retour au bercail. Après sa carrière universitaire à Laval, le demi défensif s’est joint au Rouge et Or l’an dernier comme entraîneur adjoint. À Garneau, il sera responsable de la préparation physique en remplacement de Yannick Morin-Plante, qui a quitté l'équipe pour les Condors de Saint-Jean-Eudes et aidera les demis défensifs pendant leur préparation estivale.

Morin-Plante est de retour avec les Condors avec lesquels il avait travaillé en 2015 et 2016. On lui a offert un poste à temps plein comme préparateur physique pour l’ensemble des programmes sportifs de l’institution privée qui compte environ 600 athlètes et où il travaillera en compagnie de William Berryman. Il veillera aussi sur les receveurs de la formation juvénile et sera impliqué au sein des deux autres formations du programme.

Tout en demeurant à la barre de l’équipe juvénile et du programme de football, Jean-Frédéric Gagné a été promu au poste de responsable des sports. Déjà entraîneur à temps plein, Olivier Ruelland-Giguère le secondera avec le programme de football.