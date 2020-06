[EN DIRECT 29 JUIN] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles, au fil de la journée, liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 10 154 984

Morts: 502 048

CANADA

Cas: 103 250, 55 079 au Québec

Décès: 8522, 5448 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU LUNDI 29 JUIN

6h30 | Jugeant que c’était sécuritaire et déçu par l’attitude du gouvernement à l’endroit de la communauté chrétienne, un curé de Québec a admis environ 150 personnes dans son église, dimanche matin.

Photo Annie T. Roussel

6h | Quel métier est essentiel pour se sortir de la crise?

Au lieu de se tourner vers la religion, les Québécois sont de plus en plus «terre à terre» dans ce contexte de pandémie. Ils font bien plus confiance aux professions liées au domaine de la santé qu’aux prêtres, selon un sondage Léger/Le Journal.

5h | Le ministre du Travail juge que la PCU ralentit la relance

La Prestation canadienne d’urgence du gouvernement Trudeau pénalise des secteurs clés de l’économie du Québec en les saignant de leur main-d’œuvre, se désole le ministre du Travail.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

4h | 65% des entreprises québécoises n’étaient pas prêtes pour la crise

Selon un sondage mené entre le 12 et le 20 mars, soit avant l’explosion du nombre de cas de la COVID-19, 65% des dirigeants de moyennes et de grandes entreprises du Québec n’étaient pas prêts à faire face à une crise majeure.

3h30 | France: une femme de 108 ans vainc le coronavirus

Une Française âgée 108 ans a réussi à se remettre du coronavirus sans séquelles.

Photo AFP

1h | Un défi de taille pour les déménageurs cette année

Les mesures sanitaires mises en place pendant la pandémie de COVID-19 ne sont pas adaptées à la profession des déménageurs, qui auront beaucoup de difficulté à respecter les recommandations de la santé publique, soutiennent-ils.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

0h | Un ado de 15 ans à temps plein dans un CHSLD

Sensible à la réalité des personnes âgées durant la pandémie, un ado de 15 ans tient à faire sa part en profitant de l’été de déconfinement pour travailler à temps plein dans un CHSLD de Québec.